Videoconferencias obligatorias en procesos penales

El sistema de justicia criminal de Puerto Rico aceleró hoy su ruta hacia el caos cuando, en el medio del trastoque a la rutina que representa el COVID-19, chocaron los milenarios intereses entre los individuos y el Estado.

Por un lado, los imputados de delitos advirtieron con más fuerza que sus derechos constitucionales básicos – carearse con los testigos que los señalan, obtener asistencia legal efectiva, contrainterrogar de forma contundente – se vulneran si sus procesos son por videoconferencias y ellos no están físicamente en corte.

Por otro lado, aduciendo consideraciones de salud, seguridad y eficiencia, el Departamento de Corrección rehusó transportar a los confinados a sus citas judiciales y pretendían obligarlos a participar, sin su consentimiento, de vistas a través de vídeo mientras permanecían en la prisión.

La decisión de Corrección de no transportar sumariados a los tribunales provocó que se desestimaran varios casos. Corrección pretendía, con la anuencia de la Rama Judicial, que el sistema de videoconferencias fuera obligatorio, aún si el sumariado – que se presume inocente – rechazaba esa opción.

Para aquel que no esté familiarizado con el derecho criminal, la idea de sustituir una vista en la corte por el sistema de videoconferencia podría sonar razonable. Después de todo, la mayor parte de nuestro diario vivir profesional ha migrado de lo presencial hacia reuniones en Zoom y métodos similares. Pero en procesos judiciales donde la libertad de un ser humano está en juego – y la culpabilidad o inocencia de una seria imputación – es fundamental que todas las protecciones constitucionales ideadas por los pasados siglos estén en pleno vigor.

Así, de hecho, lo entendió recientemente el Tribunal de Apelaciones, cuando resolvió hace apenas semanas que todo juicio en Puerto Rico deberá celebrarse presencialmente y que todo testigo que declare tendrá que hacerlo sin la mascarilla.

Un sumariado, por supuesto, puede consentir a participar de la videoconferencia si acelera la resolución de su caso o adelanta sus intereses. Pero si un imputado siente que no puede hablar bien con su abogado durante el proceso para obtener asesoría efectiva, si piensa que no va a poder carearse con un testigo o ayudar a su representante legal a que le haga preguntas incisivas en el contrainterrogatorio, tiene derecho a rehusarse a participar en las videoconferencias. Nadie lo puede obligar.

De hecho, así lo contempla el ordenamiento penal federal, que al parecer solo sirve de referente en Puerto Rico cuando es conveniente para el Estado. Aunque siempre nos jactamos de que nuestro sistema de justicia otorga más derechos a los ciudadanos que la contraparte federal, la realidad es que, en este caso particular, el CARES Act estadounidense fue más protector hacia el sumariado que lo que pretende hacer el gobierno aquí. A nivel federal, si un imputado que está encarcelado no consiente a ver su caso a través de videoconferencia, simplemente no se puede. En Puerto Rico, sin embargo, pretenden obligar a los sumariados a que, durante la vista preliminar, pongan la eficiencia de los tribunales y de los fiscales por encima de sus propios intereses y sus derechos constitucionales.

Una juez del tribunal de Humacao recientemente ordenó que la vista preliminar contra un imputado de delito se celebrara, de forma compulsoria, mediante videoconferencia. Los abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal – la verdadera última línea de defensa de la libertad individual ante los desmanes del Estado – rápidamente atacaron esa orden y ahora están ante el Tribunal de Apelaciones. En el otro espectro, un juez de Carolina – que trascendió recientemente que fue objeto de mofas en un chat por parte de varios procuradores de menores – consideró ordenar el arresto del Secretario de Corrección porque el funcionario se rehusaba a transportar a un confinado que merecía su día en corte.

La realidad es que la Rama Judicial y el Departamento de Corrección, aunque quieran, no tienen el poder para unilateralmente modificar el sistema procesal penal de Puerto Rico al hacer que las videoconferencias sean obligatorias para las vistas preliminares. Eso requeriría, como mínimo, acción legislativa – cónsona con la Constitución – como la que hubo en el Congreso de los Estados Unidos para atender este mismísimo asunto.