Lo que la calle me quitó …

El 6 de febrero de 2009, cuando saludé a mis hijos al recogerlos en la escuela, no imaginé que sería la última vez que lo haría. Apenas minutos después, una conductora que presuntamente iba a exceso de velocidad y usando su teléfono celular, impactó mi carro con tal fuerza que provocó que mis hijos Pablo Luis y Camila, de 8 y 6 años, respectivamente, murieran en el acto.

Mientras, yo me debatía entre la vida y la muerte sin sospechar la tragedia ocurrida ese día en Río Grande. Como parte de la campaña “Cuando la calle se queda con parte de ti” de la Fundación MAPFRE, comparto por primera vez mi testimonio.

Camille Rodríguez Báez perdió dos hijos en un accidente de tránsito. (Suministrada / Foto José Madera)

Cuando me enteré de lo que había ocurrido casi dos semanas después del choque, sentí que mi mundo se hizo pedazos. Y ¿cómo se sigue viviendo luego que te arrancan un pedazo del corazón? La respuesta; la fe en Dios, el poder de la oración de conocidos y desconocidos, una madre incondicional que siempre estuvo y sigue estando para mí, mi papá, mis hermanos, familiares y verdaderos amigos. Únicamente quienes han perdido un hijo podrán entender este dolor inmenso que no se supera jamás. Solo se aprende a vivir con él, porque por regla general son los hijos los que entierran a sus padres y no al revés.

PUBLICIDAD

Han pasado más de 13 años, de aquel fatídico día, pero aún duele como si todo hubiese ocurrido ayer. Hay días buenos y otros que no lo son tanto, especialmente en las fechas importantes como sus cumpleaños. Cada año en esas fechas voy al cementerio, les llevo globos y les canto a todo pulmón para que me escuchen en el Cielo. Trato de imaginar cómo se verían físicamente, cuáles serían sus gustos, qué hubiesen estudiado, en fin, todo lo que me perdí desde que dejaron de estar físicamente conmigo.

Camille Rodriguez Báez y sus hijas Viktoria, de 14 años, e Isabella de 12. (Sumistrada / Foto José Madera)

No tengo cicatrices físicas visibles del choque, a pesar de que me rompí ambas caderas, la vejiga y me lastimé varias vertebras. Sin embargo, todavía conservo una herida enorme en mi corazón. Tenía tanto amor para entregar y nadie a quien dárselo. Volverme a embarazar no era una opción, ya que hacía algunos años me sacaron la matriz por un padecimiento de endometriosis.

Entonces, la idea de la adopción tocó a mi puerta. Viktoria -de 14 años e Isabella de 12- llegaron a mi vida hace 11 años para llenarme de alegría, risas y afecto. Ellas no nacieron de mi vientre, pero sí de mi corazón. Mis hijas nunca sustituirán a Pablo Luis y a Camila, pero a través de ellas he seguido escuchando la palabra mamá y puedo entregarles todo mi amor.

Desde el 2009 vivo un día a la vez como si fuera el último porque reconozco la fragilidad de la vida. Hoy puedo decir que soy madre de cuatro hermosos hijos, que estoy agradecida por la nueva oportunidad de vida que Dios me regaló y que, aunque no comprendo el porqué, estoy convencida que él no se equivoca. Precisamente, esa frase la repito cada vez que alguien en la calle me dice que mis hijas son idénticas a mí. En esos momentos confirmo que no las parí, pero su voluntad nos une en un mismo amor.

PUBLICIDAD

Les invito a buscar la página de la Fundación MAPFRE en las redes sociales para que lean mi historia, que es solo uno de los testimonios de la campaña “Cuando la calle se queda con parte de ti”.

LEE MÁS:

Guiar bajo los efectos del alcohol: trampa mortal, por Gisela Pagán

Los casos de embriaguez no deben negociarse, por Hiram Sánchez Martínez