Lo que nos enseñaron Ian y Fiona

Entre los gobernadores de los Estados Unidos, existe una figura que genera reacciones fuertes y controversias. Se trata de Ron DeSantis, el gobernador de Florida. DeSantis está en proceso de reelección, luego de ganar la gobernación en una contienda cerrada, en la que recibió el respaldo de Donald Trump.

De posiciones firmes, las cuales expresa sin reservas, DeSantis ha promovido legislación para limitar la enseñanza con perspectiva de género en las escuelas del estado. Durante la pandemia, desafió las recomendaciones de la comunidad científica y mantuvo abierta la actividad gubernamental y privada, mientras otros estados como California y Nueva York se cerraban completamente. Recientemente, montó en un avión a un grupo de inmigrantes y los dejó en Martha’s Vineyard, para que el liderato político progresista y defensor de la emigración de Massachusetts se hiciera cargo estos. Sus acciones han repercutido a nivel nacional, convirtiéndose, dentro del Partido Republicano, en la alternativa a Donald Trump para las elecciones presidenciales del 2024.

PUBLICIDAD

El huracán Ian provocó destrozos significativos en la Isla de Matlacha, Florida (Agencia EFE)

Es aquí cuando el huracán Ian cruza Cuba y emprende curso, con fuerza de categoría cuatro, hacia la costa oeste de Florida. El huracán habría de tener efectos severos sobre los residentes del estado y sus propiedades. Muchas personas predijeron que entre las víctimas de Ian estaría el gobernador DeSantis. Se pensaba que la prensa liberal le acosaría inmisericordemente y que su temperamento fuerte lo desluciría.

El embate inicial de Ian fue contundente. Sobre 2.6 millones de clientes quedaron sin servicio de energía eléctrica. Contrario a las expectativas, el gobernador DeSantis se comportó como una verdadera persona de estado. Sus conferencias de prensa y las que ofrecían los demás funcionarios del estado se caracterizaron por su sobriedad, profesionalismo y brevedad. No era momento para hacer espectáculos ni para brindar rellenos noticiosos.

La prensa, sin claudicar a su responsabilidad, no mostraba como objetivo emboscar al gobernador ni provocarle un traspié. Tampoco inundaban las conferencias con preguntas inconsecuentes o de lucimiento. Sin cambiar sus concepciones sobre el gobernador, estaban contestes de que el momento no era para la confrontación, sino para el desarrollo de un frente unitario para superar el reto de la naturaleza. No se trataba de una contienda anti y pro DeSantis, sino de un propósito común de los residentes de Florida.

La conducta del pueblo fue ilustradora. Los residentes, incluso los afectados por los vientos, lluvias e inundaciones, no eran agentes pasivos en espera de la acción gubernamental, sino actores decididos a enfrentar su adversidad inmediata y superarla por esfuerzo propio y solidaridad comunitaria. Así lo hacía, incluso, la extensa comunidad puertorriqueña allí localizada. No se escuchó por ningún lado a voceros de hospitales o del sector comercial lamentarse de haberse quedado sin luz ni exigir que el gobernador le asegurara el suministro de diésel.

PUBLICIDAD

La pregunta inevitable que aflora al observar este comportamiento es por qué en Puerto Rico no pudimos hacer lo propio con Fiona y nos empeñamos en engrandecer nuestra tragedia. Es necesario reconocer la fortaleza económica del estado de la Florida, su infraestructura y el hecho de formar parte integrante de los Estados Unidos. No es esta, sin embargo, la razón para la diferencia en el manejo de las crisis. En Puerto Rico hay recursos económicos y exceso de talento. La explicación tampoco está en la política intensa, pues en los Estados Unidos y, particularmente en lo que respecta al gobernador DeSantis, los enemigos y opositores que ansían su destrucción política suman millones.

La diferencia, entre otras cosas, la encontramos en la actitud con que enfrentamos la vida. Nos hemos acondicionado a la mediocridad, a no dar el máximo de nuestro potencial, a no tomar iniciativa y esperar a que otro asuma los costos y riesgos que nos corresponden. Hemos olvidado la importancia de la labor bien hecha y el orgullo propio. No queremos aceptar que en la vida hay que estar preparados para lidiar solos. Reconocer que nadie hará las cosas que nos corresponden con igual compromiso y sin esperar algún grado de reciprocidad. Cuando se olvidan estos elementos básicos, se pierde dignidad y se entrega la libertad para vivir, condenado en la inseguridad y dependencia. El peor enemigo que puede existir es uno mismo y eso, parece que le pasa a Puerto Rico.

LEE MÁS:

Fiona destapó la indiferencia del gobierno, por Irene Garzón Fernández

Abracemos la reconstrucción como un proyecto de país, por Gustavo Vélez

La recuperación después de Fiona, por Deepak Lamba

De María a Fiona: la ausencia de planificación y sus consecuencias, por José J. Villamil