Lo que viene después del Sí a la estadidad

Una de las revelaciones más significativas del proceso electoral recién concluido es el apoyo mayoritario que los votantes manifestaron a favor de la estadidad.

Por primera vez en nuestra historia, en una consulta que no fue boicoteada y en la que los votantes participaron abrumadoramente, la estadidad sobrepasó el 50% de los votantes, evidenciando que constituye el arreglo de estatus preferido por la mayoría de las y los puertorriqueños.

Por décadas, sectores privilegiados, atrincherados en sus respectivas atalayas isleñas, construyeron una leyenda para la autoprotección de sus intereses particulares. La misma pregonaba, a modo de mecanismo de autoconvencimiento, que el pueblo puertorriqueño repudiaba la estadidad. El resultado electoral dejó al descubierto esta construcción artificial, tal cual es, una ficción sin base real.

El apoyo del pueblo ocurrió en momentos en que el partido que promueve este ideal confrontaba problemas serios, luego de un periodo de gestión pública plagada de desaciertos. Muchos auguraban una derrota de la estadidad. Contra todo pronóstico e incluso, a pesar del Partido Nuevo Progresista, la estadidad triunfó. El éxito descansó en una masa extendida de ciudadanos ordinarios, libres de falsas pretensiones de superioridad, así como en una cantidad significativa de jóvenes que, aunque rechazaron al PNP, apoyaron con su voto a la estadidad.

Con este triunfo, la estadidad enfrenta su gran reto. El más inmediato es evitar que el PNP continúe haciéndole daño. Entre las personas que votaron no en la consulta figuran ciudadanos que se inclinan hacia la estadidad, pero que no se sentían cómodos de manifestar su preferencia, ya sea porque los hicieron pensar que la consulta no tendría consecuencia mayor o porque relacionan la estadidad con el PNP.

Estos factores indican que, para alcanzar su potencial, los esfuerzos en favor de la estadidad no pueden estar secuestrados por el PNP, sino que deben promoverse y comandarse desde el ámbito cívico y ciudadano. El deslinde del partido político y del movimiento estadista ayudará a que, personas que no pertenezcan o no sean militantes del PNP, se sientan cómodos y en libertad de manifestar su preferencia por la estadidad.

Si bien existen sectores poderosos que se oponen a la estadidad con el fin egoísta de preservar sus privilegios personales y de clase, también coexisten independentistas, sinceros y honestos, que luchan por la descolonización de la patria, arriesgando desinteresadamente ingresos y comodidades. Esos independentistas genuinos, merecen respeto y deferencia. Pero, en la democracia, manda el pueblo por la fuerza de sus votos. En ese sentido, el mandato democrático no puede vetarse o desatenderse por el hecho de que no nos guste o parezca incorrecto desde nuestra óptica particular.

Para hacer valer el mandato a favor de la estadidad, resulta indispensable profesionalizar e institucionalizar la lucha por ese ideal. La estadidad no puede promoverse de manera accidentada o periódica. Su promoción tampoco puede circunscribirse al escenario local. Para ello se requiere formalidad, estructuración y trabajo multisectorial.

Los estadistas tienen que integrar activamente a su causa a profesionales, académicos, religiosos, estudiantes, deportistas y artistas, en un verdadero frente amplio. Hay que dar a respetar el movimiento, frenando y respondiendo a la intimidación y acoso con que se persigue a toda aquella persona que hace pública su adhesión a la estadidad. Para ello, hay que llenar el vacío investigativo, intelectual y mediático en el que los partidos estadistas han dejado a su causa.

Donde hay que trabajar estratégicamente y con imperiosa determinación es en los Estados Unidos. El movimiento tiene que constituir células en cada uno de los estados y ciudades principales. Tiene que cultivar y atraer a la causa a los formadores de opinión nacional y a los distintos componentes de la sociedad y la economía estadounidense. Urge, desarrollar estrategias de mercado y mediáticas, incluyendo la creación de instrumentos y medios de comunicación propios.

Así las cosas, no basta que Puerto Rico se haya expresado mayoritariamente a favor de la estadidad. A los estadistas les queda un trecho largo por avanzar. Corresponde a estos aprovechar con inteligencia el momento histórico para ejecutar y hacer valer el mandato. En la vida, las oportunidades se aprovechan cuando se presentan o se pierden para siempre.