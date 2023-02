Los globos de China y el primer ataque militar al continente norteamericano

En las últimas semanas los norteamericanos han sido sorprendidos por unos objetos voladores no identificados y cuatro de ellos han sido derribados por la fuerza aérea de ese país. El primero y aparentemente el de mayor tamaño fue derribado en la costa atlántica del estado de Carolina del Norte. Los restos de ese artefacto están siendo examinados por las autoridades federales, pero aún no han hecho expresiones sobre los hallazgos. Los otros tres fueron derribados sobre Alaska, el Lago Huron y el territorio de Yukón, Canadá. Los restos cayeron sobre áreas montañosas y de difícil acceso, por lo que se sospecha que no podrán ser rescatados y analizados; continuará siendo un misterio.