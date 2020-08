Los primeros seis meses de la pandemia en Puerto Rico

Hace seis meses escribí una reflexión sobre mi experiencia inicial con pacientes infectados con el novel coronavirus Sars-Cov-2, mejor conocido como COVID-19. En aquel momento, poco se sabía de este nuevo germen que se estaba propagando rápidamente por todo el mundo.

Despues de mucha negación por las autoridades sanitarias de nuestro país, el COVID-19 había llegado a Puerto Rico y estaba aquí para quedarse. Cada día observamos a más pacientes infectados con el virus. Apreciamos cómo se deterioraba su función respiratoria. Algunos terminaron en un ventilador mecánico y varios murieron sin poder hacer mucho por ellos.

Los profesionales de salud involucrados en el cuidado de estos pacientes teníamos miedo. Aunque tomábamos todas las precauciones indicadas, cada día en la prensa internacional se describía cómo profesionales de salud de Europa y China se infectaban y algunos morían.

Nosotros aquí esos primeros meses no estuvimos exentos de tener profesionales de salud que se infectaron en el lugar de trabajo. Entonces, cuando la primera enfermera falleció en nuestro hospital fue un día terrible para todos nosotros. Fueron momentos de mucha tensión e incertidumbre. Marzo y abril de 2020 serán dos meses que nunca olvidaré.

PUBLICIDAD

Gracias a la buena decisión de establecer un “lockdown” para toda la población de Puerto Rico, se logró controlar inicialmente de modo ejemplar la pandemia. Los casos comenzaron a disminuir y nos dio tiempo a los profesionales de salud de reflexionar sobre lo que nos había ocurrido. Mayo y junio fueron meses relativamente tranquilos en cuanto a pacientes infectados con COVID-19. Cuando la economía comenzó a reiniciar operaciones, a finales de mayo, no se sintió un aumento significativo de casos. Fue el momento en que comenzamos a pensar de que la situación estaba bajo control en la isla.

Entonces llegó el nefasto fin de semana del 4 de julio. Miles de puertorriqueños salieron a la calle a festejar que “habíamos derrotado el COVID-19”. Las playas, los centros comerciales y los chinchorros se abarrotaron de gente. Y muchos se olvidaron del uso de mascarillas, del lavado frecuente de manos y del distanciamiento físico. “Yo soy boricua, para que tú lo sepas”.

El resultado de este grave error se comenzó a sentir a finales de julio, con un aumento exponencial en casos confirmados y probables, un aumento significativo en hospitalizaciones y, por supuesto, un aumento significativo en muertes. El COVID-19 resurgió con fuerza para vengarse de nuestra desfachatez de creernos que lo habíamos derrotado.

Ahora, casi al inicio de septiembre me siento en un estado que denomino CFF. Comienza con C de cansado de ver tantos pacientes en los hospitales. Cansado de tener que ponerme el equipo de protección personal y quitármelo varias veces al día. Cansado de la rutina de despojarme cautelosamente de la ropa y los zapatos, antes de poder entrar a mi casa para no contaminar a mi familia. Cansado de tener que explicarle todos los días a los pacientes que estamos haciendo todo lo que podemos para mejorarlos de su condición. Especialmente cuando yo sé que no tenemos mucho que ofrecer y que lo que tenemos, con certeza, no sé si está haciendo una gran diferencia en la mejoría o evitando el deterioro de un paciente. Me siento cansado de tener que explicarles a todos los que me preguntan qué van a hacer con el familiar o el amigo o el compañero de trabajo que salió positivo a COVID-19.

PUBLICIDAD

A esa situación se suma una primera f, de frustrado. Frustrado con el comportamiento de un número de puertorriqueños que sigue desafiando las instrucciones de distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos. Todos los días, cuando regreso a mi casa por la carretera número 1, veo un chinchorro aborrotado de clientes. Ninguno sigue las directrices de prevención. Me siento frustrado con reportajes en televisión que presentan el desafío a las reglas por parte de ciudadanos sin ninguna conciencia social del daño que están haciendo. Frustrado también con las autoridades de ley y orden, que no ponen en vigor las directrices establecidas, lo que nos ha llevado a que el gobierno tome acciones más restrictivas otra vez, debido al aumento en contagios. Además, estoy frustrado con los llamados “expertos en COVID”, que nunca han entrado a una habitación de un paciente infectado y nunca se han puesto un equipo de protección personal, pero hablan como los que más saben y más experiencia tienen. Desde las gradas es un mamey.

La segunda f es de furioso. Furioso con la clase política de este país. Durante la campaña primarista, ellos violaron indiscriminadamente las reglas que ellos han impuesto al pueblo. Descaradamente no hubo tal cosa como distanciamiento social y se quitaban las mascarillas a cada rato. Lo más terrible es que cuando uno de su grupo sale positivo al COVID-19, todos corren despavoridos a hacerse la prueba molecular. A ellos se les dio un trato preferencial que muchos puertorriqueños no tienen. Todos los días recibo quejas de los familiares de mis pacientes cuando no consiguen un laboratorio que les haga las pruebas moleculares, aunque estuvieron en contacto directo con su familiar, que ha sido diagnosticado con infección de COVID-19. El secretario de Salud justificó el asunto al decir que los políticos son personal de primera respuesta. ¿Los políticos son personal de primera respuesta para qué? Estoy furioso también por lo mal pagados que están nuestros enfermeras, terapistas respiratorios y otro personal de nuestros hospitales, oficinas médicas y laboratorios. Ellos son los más que están en contacto directo con los pacientes de COVID-19 y arriesgan sus vidas, y la de sus familiares, todos los días. Ellos son los verdaderos héroes de la película.

PUBLICIDAD

En estos primeros seis meses de la pandemia del COVID-19, mi vida se ha transformado de sentir miedo a infectarme con uno de mis pacientes en el hospital y morir debido al virus, a estar cansado, frustrado y furioso con lo que está pasando en mi islita del encanto.

Yo no tengo las respuestas de cómo esto va a mejorar, pero es bien necesario que esto mejore. Es más, es crítico que esto mejore porque aun nos quedan muchos meses con el COVID-19 a nuestro alrededor.

Sinceramente creo que no fui el único que sintió miedo al comienzo de la pandemia. Y también estoy seguro de que hay muchos que ahora, igual que yo, están cansados, frustrados ,y sobre todo, furiosos.