Sobre este columnista

Fundador y Presidente de la Junta de Directores de la Fundación Kinesis. Presidente U.S. Citizens for Equal Protection, Inc., entidad sin fines de lucro para la promoción de la paridad en beneficios sobre asistencia social y económica federal a todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Presidió entidades financieras como A.G. Becker Puerto Rico, Drexel Burnham Lambert Puerto Rico y Oriental Bank and Trust de Oriental Financial Group de Puerto Rico. Fundó y preside Omega Overseas Investments Corp.