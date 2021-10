Los tres lados de la moneda

Las monedas son uno de los símbolos de soberanía nacional. Puerto Rico, las Islas Marianas del Norte, Guam, Islas Vírgenes y Samoa, por ser territorios no incorporados de los Estados Unidos, no tienen moneda propia. Es por tanto evidente que, bajo esta premisa, se sobreentiende que no poseen soberanía nacional.