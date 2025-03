El día que Jacobo Morales me presentó al genial columnista del diario The San Juan Star y fundador de Los Rayos Gamma, Eddie López, en el apretón de manos sentí que me transmitió una especie de designio para esa práctica de la onomástica satírica que aún me habita. Pasaron 17 años y ya Los Gamma estaban en todo su apogeo cuando en 1988, en el programa de Luis Francisco Ojeda, el entonces presidente de la juventud del PNP, Ángel Cintrón, prometió que acabaría con la candidatura a la reelección de Rafael Hernández Colón, pues la evidencia en su poder demostraba la intención del gobernante de convertir a Puerto Rico en una República Asociada. La prueba nunca apareció en la cajita de los documentos que llevó y el papelón que hizo me provocó bautizarlo como “Kid Cajita”.