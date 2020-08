Más allá de lo que decida el Tribunal Supremo

A poco más de un año de los eventos del verano de 2019, una vez más el país se encuentra desconcertado ante otro descalabro político. Como ocurrió entonces, un aspecto de la crisis llega a consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Alguna gente piensa que la oportuna intervención de ese tribunal pondrá orden y que se resolverá el problema de las primarias malogradas. En el imaginario popular los jueces y juezas sabrán qué hacer ante el desorden de los políticos. Es como cuando en otros tiempos y culturas se recurría a los sumos sacerdotes del templo, que se comunicarían con los dioses para encontrar la solución a la crisis, y que por mandato divino habría que ejecutar.

Por supuesto, los jueces no son sumos sacerdotes, pero dictan pautas cuando se les plantean controversias, las cuales resuelven a base de fuerzas “sobrenaturales” o superestructurales que se conocen como normas de derecho. Cuando la controversia gira en torno a la injusticia que crea una ley o acción gubernamental, se invoca la “ley suprema”, es decir, la Constitución.

En estos momentos hay varios pleitos pendientes de solución. Se ha alegado que el brazo administrativo de la Comisión Estatal de Elecciones violó la ley que ordenaba la celebración de las primarias. El primer problema que tendrá que resolver el tribunal será si la decisión de interrumpir la votación violó la ley o la Constitución. Pero ahí termina la función judicial. No puede dictarle pautas a la CEE sobre buena administración, ni puede ordenarle a la Legislatura que cambie la ley electoral. Solo puede resolver controversias jurídicas concretas.

Si se determina que hubo una violación a la ley o la Constitución, el tribunal puede proveer un remedio. Se han solicitado varios: reanudar la votación lo antes posible, o el próximo domingo; anular todo lo realizado y empezar de nuevo, o contar los votos ya emitidos e incluso anunciar ciertos resultados. Al diseñar el remedio el tribunal deberá utilizar criterios jurídicos, es decir, que se ajusten a lo que disponen la ley y la Constitución, no su propio criterio sobre lo que debe ser un buen proceso electoral.

Va a haber alguna decisión próximamente. Pero se quedarán varias cosas sin atender. La decisión no dispondrá nada sobre posibles acciones administrativas o penales contra funcionarios que actuaron ilegalmente. Eso correspondería a otros foros, por ejemplo, el Departamento de Justicia o el Panel del Fiscal Especial Independiente, o a la arena política. Tampoco podrá disponer el Tribunal Supremo la restructuración de la CEE, para evitar que un descalabro similar ocurra en el futuro. Eso tendría que atenderlo la Legislatura, que en gran medida ha sido responsable de la crisis, por haber aprobado una nueva ley electoral a destiempo. Tampoco atenderá el Tribunal Supremo lo relativo a la permanencia de los funcionarios responsables de la crisis.

Las consecuencias del descalabro primarista perdurarán. El Supremo proveerá alguna solución a corto plazo, pero las consecuencias trascienden estos pleitos. Perdurará en el aire un vaho de incertidumbre sobre nuestro proceso electoral, que en el pasado había servido de modelo. Perdurará la vergüenza nacional, por el flagrante deterioro de nuestro proceso electoral. Se ha deteriorado nuestra autoestima como pueblo y se ha menoscabado aún más la confianza en nuestras instituciones gubernamentales.

Como no hay mal que por bien no venga, quizá podemos concentrarnos en la esperanza de que este descrédito sea un aldabonazo a la conciencia política del pueblo, para que repudie masivamente la incompetencia, la pequeñez, la traición a la democracia, tan cacareada de la boca para afuera por aquellas personas que una y otra vez el pueblo elige para dirigir la cosa pública. Quizá era necesario pasar por esto, para que aprendamos a utilizar el maltrecho proceso electoral para no volver a elegir a los que nos han legado esta vergüenza. Debemos elegir a quienes tienen una trayectoria de desprendimiento, seriedad, integridad, respeto, y las mejores ideas.