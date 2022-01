Más noticias de Adamaris y de Anuel AA, please

La muerte del periodismo se acerca. Ni siquiera los medios de comunicación han visto las repercusiones terribles que el caso contra Alex Delgado va a tener. Pero para entender esto, debemos internalizar cómo funciona el modelo digital que está rompiendo nuestra sociedad.

Cada vez que le das click a una noticia de Adamaris o cualquier equivalente, aunque sea para criticar, el algoritmo conectado a tu celular, tablet o computadora entiende que quieres más de eso. Al sistema solo le interesa que te perpetúes en su ciclo de quedarte en el internet porque así puede exponerte más a comprar productos que introduce a formas de anuncios que casi ni te das cuenta que están. Así es como Tik Tok, Instagram, Facebook, YouTube y otras ganan billones anuales logrando que estés cada vez más conectado.

Por tanto, si no quieres ver noticias de ese tipo, deja de darle click o de comentarla, aunque sea para criticar o de lo contrario, el algoritmo se va a encargar de hacerte llegar decenas de contenidos parecidos.

A los medios, igualmente, el algoritmo le hace saber qué tipo de contenido más reacciones genera y, por tanto, qué es lo que más quiere el público. Al igual que un restaurante te vende lo más que la gente quiere o una tienda pone en góndola o mostrador lo más que se vende, los medios están en la lucha por lograr tu atención.

Por tanto, esta demanda podría ser la diferencia entre el comienzo de la muerte del periodismo y que todos tengamos que publicar más contenido sobre Maripily que de cualquier escándalo gubernamental. Sobre todo, si publicar sobre farándula genera más clicks que el periodismo tradicional.

En el caso de Alex Delgado, se publicó un documento oficial donde se divulgaba una presunta investigación contra un funcionario público que supuestamente utilizó indebidamente sus contactos para lograr conectar servicio eléctrico de forma adelantada cuando ocurrió el huracán María.

Exigir que un periodista divulga su fuente, sería como pedirle a un restaurante que divulgue su receta secreta, o que Google publique sus secretos de negocios o reclamar al Ejército que promocione sus estrategias militares. Esos secretos no se pueden obligar a divulgar en tribunales, escribe Jay Fonseca al analizar el caso incoado contra el periodista Alex Delgado. (Facebook)

Antes de publicar la noticia, el periodista pidió una reacción al funcionario y este contestó por vía de su abogado que la noticia era incorrecta, pero que no emitiría más comentarios. El periodista, al igual que hubiera hecho cualquiera, publicó la información con los documentos oficiales. El funcionario demandó al periodista exigiendo que se divulgue la fuente que le dio la información.

Esto sería como pedirle a un restaurante que divulgue su receta secreta, o que Google publique sus secretos de negocios o reclamar al Ejército que promocione sus estrategias militares. Esos secretos no se pueden obligar a divulgar en tribunales. Sin embargo, el Tribunal de Instancia y el Apelativo han exigido al periodista que publique el nombre de su fuente. Ahora el caso está ante el Tribunal Supremo.

El problema de esto es que este caso ni debió haber llegado al Tribunal. En los estados e incluso en Puerto Rico se debió haber desestimado de arranque la demanda y se hubieran puesto penalidades porque aplica la regla de informe justo y verdadero (fair report privilege). Esto significa que se publicó una noticia basada en un documento oficial.

En muchos casos, el demandante sabe que va a perder el caso, pero demanda como quiera, para castigar al periodista o al medio y así silenciar a la prensa haciéndole gastar decenas de miles de dólares, que no hubiera tenido que gastar si hubieran publicado una noticia sobre Adamaris. En los estados eso no se puede hacer porque existe una ley que lo prohíbe, es decir, puedes demandar al periodista, pero si resulta que la demanda fue con la intención de acallar a la prensa pagarías triple. En Puerto Rico no existe dicha ley.

Por tanto, si el tribunal no desestima en una sentencia sumaria rápido, porque la demanda se va a caer a la larga con una defensa como en este caso, donde todo está basado en documentos oficiales, terminamos derrotando la libertad de prensa so color de un supuesto amplio descubrimiento de prueba donde se presione a divulgar fuentes periodísticas.

Permitir esta demanda y los gastos legales que conlleva es obligar a que se dejen de publicar noticias de corrupción e investigación. Esto obliga a terminar publicando más noticias sobre Karol G y Anuel AA porque simplemente no es negocio publicar noticias periodísticas cuando generan igual cantidad de clicks que las peripecias de “Yailín la más viral”.

