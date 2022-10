Mi escuelita, ¿yo la quiero con amor?

Bruno Zevi, arquitecto y teórico italiano, muy bien se expresó cuando mencionaba que podemos tener una relación muy cortante cuando de las artes se trata. No te gusta un libro: lo cierras; no te apetece seguir viendo una película, te vas del cine; ¿un concierto?, lo desertas; pero ante la arquitectura que te toca vivir no puedes cerrar los ojos. En Puerto Rico hay un severo caso de ceguera de parte del gobierno ante las escuelas que forman parte del sistema de educación pública del país. Ojos que no ven, corazón...