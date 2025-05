El color de la alfombra, no se sabe si es roja o azul; pues no hay luz. La industria fílmica se vio envuelta en una oscuridad que no se encontraba en el guion. Por horas, la Riviera Francesa conoció lo que es vivir en la incertidumbre eléctrica. En Puerto Rico, en cambio, un apagón no es noticia nueva, es parte del libreto cotidiano. Monólogos liderados por los primerísimos actores, LUMA y Genera PR, que además son productores de todos los filmes relacionados a “sombras”.