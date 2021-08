Moody’s, el acceso a los mercados de crédito y la Junta

Hace unas semanas sucedió un hecho que no debería pasar inadvertido y que tiene importantes consecuencias para que Puerto Rico pueda recobrar el acceso a los mercados de crédito: Moody’s, una de las tres grandes agencias calificadoras de crédito a nivel mundial, anunció que no evaluaría de ahora en adelante las emisiones de deuda de obligación general (GO, por sus siglas en inglés) por “razones empresariales”.