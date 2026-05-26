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Silverio PérezSilverio Pérez
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Mundos paralelos trumpistas y JGOístas

En el mensaje de la gobernadora hubo más entusiasmo por la fantasía estadista que por salvar el verdadero motor de movilidad social que le queda al país, opina Silverio Pérez

26 de mayo de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Donald Trump y Jenniffer González. (Fotomontaje / GFR Media)
Mientras el liderato político que representa la mayoría de la gente, tanto aquí como allá, siga encerrado en sus respectivas tribus partidistas, y no se haga el esfuerzo de buscar consensos de oposición, continuaremos viviendo atrapados... (Fotomontaje / GFR Media) (GFR Media)

El amarillo chillón con el que entró vestida la gobernadora a su mensaje de estado, escoltada por su principal enemigo político, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y por el de la Cámara, Johnny Méndez, ya auguraba un viaje exprés a su mundo paralelo. El pasaje de ida vendría financiado con el chequecito del reembolso reembolsable que anunció de inmediato. El cierre, con broche de oro, sería el canto de sirena de la estadidad, acompañado del mantra de “¡cuatro años más!”, listo para encender la pelea entre los del Sharktank y los del Politank. Pero Trump abrió la boca esa misma tarde y la luz amarilla del vestido JGOísta cambió a roja: “La estadidad sería un desastre”.

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