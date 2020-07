Neutralidad e imparcialidad necesaria

Viendo un programa de televisión, escuché a un juez en funciones decir: “el hecho de que yo le dé ‘Like’ (a un comentario político) en una página no es una expresión. En la plataforma de Facebook darle ‘Like’ es para seguir lo que se está diciendo, mantenerse informado”. Estas palabras, dichas por el juez Carlos Salgado Schwarz, presidente de la Asociación de la Judicatura Puertorriqueña, son preocupantes. Las dijo mientras se discutía el tema de si un miembro del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente —que participó en la decisión de nombrar un fiscal especial para investigar a la gobernadora Wanda Vázquez Garced— debió haberse inhibido por el hecho de haberle dado “Like” a ciertos comentarios en Facebook de personas que apoyaban la candidatura a la gobernación de Pedro Pierluisi.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico —o, al menos, alguien de la Oficina de Administración de los Tribunales— debería comunicarse con los jueces en funciones del país para aclararles que no es correcto suponer que los “Like” o “Me gusta” a comentarios políticos en Facebook no son expresiones políticas, porque sí lo son. Son contrarias a los Cánones de Ética Judicial que requieren de los jueces la más escrupulosa neutralidad política tanto en la realidad como en la apariencia. Si los jueces aprecian sus cargos deberían distanciarse del parecer del juez Salgado en esta interpretación de los Cánones de Ética Judicial.

Por otro lado, es cierto que los miembros del panel del FEI son exjueces y no jueces en propiedad. Pero a diferencia de los demás exjueces que estamos en la libre comunidad, a los del FEI los obliga la ley que creó su Oficina, la cual les prohíbe expresamente en su artículo 18 “aportar dinero de manera directa o indirecta a candidatos… o partidos políticos”; “endosar activamente candidatos para posiciones electivas”, y “hacer expresiones o manifestaciones públicas sobre asuntos de naturaleza político-partidista”. Y, si la razón no fuera evidente, la Asamblea Legislativa se ocupó de dejarnos saber que el establecimiento del panel del FEI tenía el propósito de “fortalecer la institucionalidad de un foro neutral e independiente para dilucidar rápidamente los actos atribuibles a funcionarios gubernamentales; y asegurar que las investigaciones sean objetivas, imparciales, independientes y de excelencia”. Un miembro que infrinja esta norma se expone a ser destituido del cargo “por el gobernador de Puerto Rico”.

No es que los exjueces del panel del FEI no puedan tener sus preferencias ideológicas y partidistas, pues hasta los jueces de la Rama Judicial las tienen. Es que no pueden revelarlas de modo alguno para, de ese modo, evitar la sospecha pública de que sus decisiones están guiadas por elementos extraños a una conciencia objetiva e imparcial. Un ciudadano penepé sentiría gran desconfianza si quien va a adjudicar un asunto que le afecta personalmente es un juez o exjuez abiertamente seguidor de otro partido político o de otra facción dentro de su propio partido.

La idea de que los miembros del panel del FEI sean exjueces tiene un propósito: valerse de la formación de imparcialidad, honestidad y rectitud recibida por estos funcionarios durante su paso por el estrado en los tribunales, en los que han debido esforzarse siempre por actuar con objetividad, sin atender factores ajenos a la búsqueda de la verdad. El legislador pudo haber dispuesto que los miembros del panel fueran simples abogados, pero no lo hizo. Quiso que fueran exjueces porque, por la razón que sea, estos inspiran en la ciudadanía un valor inapreciable de mayor confianza.

Es por eso que es importante velar porque nuestras instituciones se fortalezcan, no que se debiliten. Y que los que ocupen los cargos que requieren de mucha credibilidad pública sean concientes de cuán necesario es actuar como la mujer del César: en realidad y en apariencia; que comprendan que deben ser cuidadosos en el uso de las páginas sociales, porque los “Like” o “Me gusta” son una forma de expresión pública, que si se refiere a un “comentario” o página de un político, la convierte en una expresión de naturaleza política.