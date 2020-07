Ni juez, ni juzgador

En torno al referido de investigación de la gobernadora y otros funcionarios a la Oficina del Fiscal Especial Independiente hecho por el Departamento de Justicia, hay una reflexión sobre la que me parece aún importante profundizar por la necesidad de corrección en las expresiones.

Entre ellas el hecho concreto de las emitidas en una comparecencia por la Hon. Wanda Vázquez Garced, cuando refiriéndose a la determinación tomada por el PFEI para que se inicie una investigación, se refirió a uno de los miembros del Panel como “el juez que juzgó mi caso”. La expresión verbal usada por la gobernadora amerita una mirada en torno a la referencia a dicho abogado como juez y el que señalara que se había juzgado su caso, porque ni estaba en función de juez, ni juzgó un caso.

El PFEI surge mediante la Ley Núm. 2-1988, según enmendada. Sus miembros, por disposición de dicha ley, serán seleccionados por el gobernador o gobernadora de entre exjueces o exjuezas que ocuparon una posición en el sistema de tribunales. Es fácilmente deducible que la experiencia adjudicativa y el alto grado de confianza que genera la judicatura hacen a los exjueces idóneos para ese cargo, pero como lo expresa el nombre de la Oficina, se trata de fiscales. La ley busca garantizar la objetividad en las investigaciones contra altos funcionarios del gobierno que incurran en ciertas conductas punibles ejerciendo su cargo y proveer un foro investigativo neutral e independiente. Es una entidad autónoma administrativa, funcional y fiscal de la Rama Ejecutiva. Por tratarse de exjueces y una entidad que responde al Ejecutivo, ningún miembro del PFEI puede ser miembro activo de la judicatura o viceversa.

Actualmente el Panel lo integran dos abogadas y un abogado. Estos fueron tres reconocidos jueces, hoy hace años ya retirados; las dos féminas retiradas como juezas del Tribunal de Apelaciones y el tercer miembro retirado como juez superior. Luego de la judicatura, han aportado al país desde otras posiciones y en diversos ámbitos, incluyendo el aquí descrito.

El trabajo de un miembro del PFEI dista mucho del encomendado a un juez o jueza dentro del sistema judicial, ello sin menoscabar su función evaluativa inicial. El Panel revisará cualquier recomendación del secretario de Justicia, quien presenta la querella y determinará si procede el nombramiento de un fiscal especial que lleve a cabo la investigación amplia y el procesamiento necesario. No adjudica casos, no puede llegar a fallos de culpabilidad, ni imponer sentencia alguna. Su determinación no tiene un efecto jurídico vinculante, ni siquiera es cuasi judicial, como suelen ser los procedimientos administrativos, porque tampoco lo es. Por conducto de los fiscales especiales designados, tiene el deber de acudir a los tribunales de justicia en representación del pueblo, para instar las acciones criminales que procedan como resultado de las investigaciones que realice, y es entonces que hay un caso para juzgar.

La Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2002, regula el sistema de tribunales y contempla 386 posiciones de jueces. Los jueces responden al poder judicial, una rama distinta de gobierno. Estos intervienen en la resolución y adjudicación de un caso o controversia justiciable, no hipotético, que haya rebasado la etapa investigativa. Tiene que tratarse de una controversia ya trabada y madura para adjudicación. Si es un caso de orden criminal, los fiscales lo traerán a la consideración del juez, como podría ser efectivamente uno presentado por el FEI; y de ser un asunto de orden civil los abogados o las partes. El juez o jueza recibirá la prueba, la evaluará, adjudicará controversias conforme a derecho, impondrá pena o dictará sentencia y su determinación es final y vinculante, sujeta a procesos de revisión y apelación dependiendo de la etapa del caso.

Con respecto a preferencias político-partidistas, elemento que en todo este asunto ha sido parte de la discusión, y sin hacer valoraciones o adjudicaciones sobre el mismo, consignamos que los códigos de ética de la profesión y de la judicatura acompañan a los jueces como estilo de vida y exigencia de excelencia en todo su comportamiento. Su participación democrática y electoral está extremadamente limitada. Para estos el Canon 28 de los cánones de ética judicial circunscriben la misma a ejercer su derecho al sufragio, a sus propias ideas sobre cuestiones políticas y a los deberes y funciones que les asignan las leyes y los reglamentos electorales. Cualquier otra está vedada. La ley del PFEI contempla las causas de destitución de sus miembros incluyendo el alcance del elemento político. El Fiscal Especial y los miembros del Panel podrán ser destituidos, por su participación en actividades políticas.

La aclaración que pretendemos consignar cobra pertinencia porque ninguna expresión pública que se haga, incluso en el contexto de vindicar derechos a los que creamos ser acreedores, debe ocasionar confusión o minar la confianza en el importante rol de las instituciones. Mucho menos cuando la confusión puede menoscabar el trascendental desempeño que ejerce un juez o jueza que ocupa una posición en la Rama Judicial. El asunto público bajo discusión no se encuentra protagonizado ni envuelve a ningún miembro de la judicatura puertorriqueña. Si el pensamiento detrás de la referencia al miembro del PFEI como juez es abrigar la máxima de respeto y cortesía Once a Judge, always a Judge, (Una vez juez, siempre juez), adagio que aprecio inmensamente, invito a la cautela. Las expresiones se harán con corrección y en este caso evitando menoscabar el poder judicial y su legitimidad ante el pueblo. Las instituciones están en juego.