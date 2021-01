No hay consecuencias para los que derrochan

En Puerto Rico tenemos una gran cantidad de familias cuyos ingresos son insuficientes y tienen que hacer malabares para sobrevivir. Muchas de estas familias hoy no tienen servicio de luz ni agua por falta de pago. Su situación, ante la ausencia o insuficiencia de una fuente de ingresos, es muy lamentable y no ven una solución inmediata a su crisis. Mientras tanto, no pueden darse lujos ni malgastar lo poco que reciben; al contrario, tienen hasta que decidir qué medicamento comprar este mes para no dejar de alimentarse al menos una vez al día.