No más Estado Libre Asociado para Aníbal Acevedo Vila

El rechazo frontal del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá al Estado Libre Asociado como fórmula descolonizadora de status para Puerto Rico no debe despacharse livianamente. De hecho, no entiendo cómo no ha recibido la atención mediática que merece. Vamos a ver esto con el cuidado que requiere.