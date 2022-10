No me sorprende la decisión sobre el Radiotelescopio de Arecibo

Muchos han expresado su sorpresa, o congoja, ante el anuncio oficial de que dentro de un año la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) suspenderá fondos para lo que fue el Observatorio de Arecibo. A mí no me sorprende y si algo me da tristeza es que podría haber sido diferente. No me sorprende ya que hace años, cuando yo era el director del Observatorio, NSF quería cortar fondos y se hablaba de cerrar. Muchos entonces trabajaban bajo esa espada de Damocles.