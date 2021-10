No, no, así no se puede acabar con la corrupción

Un secretario de Recreación y Deportes se declaró culpable por urdir un esquema de corrupción mediante el cual se defraudó al gobierno por más de $9 millones, algunos de los cuales se escondieron en un hoyo en la residencia de uno de sus cómplices. Transó por otros delitos las graves acusaciones para recibir una sentencia de seis meses de prisión y un año adicional de sosegada permanencia en su residencia. La pena correspondiente era de 20 años en prisión.