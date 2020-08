No, no y no: nunca más jueguen con nuestros votos

Desvelada a las 3:23 de la madrugada, luego de ver y procesar todas las noticias y análisis de la bochornosa y dolorosa situación ocurrida el domingo, he sentido la necesidad de poner en palabras mi angustia, rabia e indignación. Sin duda este ha sido uno de los días más negros en la historia política de Puerto Rico.

Acabo de cumplir 81 años y aún ante la amenaza que por razón de mi edad representa la pandemia del COVID-19, tomé la decisión de ir a votar. Me sentí en la obligación de cumplir con el compromiso de participar y ejercer mi sagrado derecho al voto, para con ello aportar a la transformación y a un mejor futuro para Puerto Rico. Fui con la ilusión de siempre al colegio asignado en Guaynabo, el domingo 9 de agosto, temprano en la mañana. Estuve sumamente complacida con la organización en el colegio de votación, y felicité al personal por el trato gentil a todas las personas, siguiendo las reglas de distanciamiento y utilizando adecuadamente las medidas sanitarias. Llegué a mi casa un poco antes de las 11:00 a.m, ignorando en ese momento lo que estaba ocurriendo en el resto de la isla.

El pandemónium ocurrido por la irresponsabilidad de los que organizaron el evento, concretamente por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, los comisionados electorales de los partidos, y sus presidentes, sometió al pueblo a una angustia, incertidumbre y desasosiego con respeto a nuestra función electoral, nunca antes experimentada. Luego de ver y analizar con cuidado toda la cadena de eventos ocurridos ese fatídico domingo, y en particular luego de ver el programa de Jay Fonseca el martes en la noche, no me cabe menos que concluir que ante tanta incapacidad demostrada principalmente por el presidente de la Comisión, se suma la experiencia malsana de los comisionados y los presidentes de los partidos políticos, que con sus acciones abortaron y pusieron sombras sobre la pureza y legitimidad del proceso. Era evidente, y así los hechos lo demuestran indubitablemente que, por la tardanza en los procesos preparatorios para llevar a cabo la primaria, esta no podía celebrarse.

Un simple cálculo matemático de los materiales que se necesitaban y los disponibles llevaba a la ineludible conclusión de que el evento no podía celebrarse según pautado. A base de este solo dato, sin considerar además la logística necesaria para transportar el material de la imprenta a la comisión, de la comisión al área de embalaje y preparación de maletines, de cargar esos maletines a los camiones, y transportar esa carga de los camiones a los colegios de votación, resultaba más que evidente que no estaban preparados y que había que posponer la primaria.

¿Qué produjo este caos? La ineficiencia y falta de atención a los detalles de la operación, para la producción y distribución de las papeletas por falta de experiencia. La logística para prepararse para una primaria y elección requiere personal con experiencia, dedicación y, sobre todo, integridad. ¿Por qué insistir en un nuevo proyecto de ley a tres meses de la primaria, cuando teníamos una ley que sirvió bien a Puerto Rico por muchos años? ¿Cuál era la prisa? Y, sobre todo, ¿por qué despedir al personal cuya probada experiencia era de todos conocida?

Como no soy una sola voz en denunciar el anárquico resultado y el daño casi irreparable que los actos irresponsables que unos líderes han producido en el país, por sus desmedidas ambiciones y poder, entro en esta conversación. La vergüenza que permea a todo Puerto Rico en estos momentos: cómo la CEE, de un ente bien estructurado, se convierte en poco tiempo en un ejemplo vergonzoso de incompetencia, vulnerando así el valor democrático del voto.

El reconocimiento de esos hechos, previo a movilizar a todo un electorado en medio de una pandemia, hubiese sido lo correcto, lo justo, lo apropiado, lo legal y lo más sensible a nuestro pueblo. Pero más que eso, una actuación apropiada dentro del marco de la ley hubiese salvaguardado nuestro preciado sistema electoral, reconocido y aceptado por su transparencia y confiabilidad.

Todos tenemos nuestras preferencias políticas y el ejercicio de este voto es crítico para lograr nuestros ideales, y así debería ser para todos. No puedo más que concluir que esto fue un golpe de estado, donde la ambición y el poder cegaron la voz y el corazón de los autores de esta pesadilla. No obstante, tenemos que seguir adelante, atentos y vigilantes, y tiene que haber consecuencias en las urnas para los causantes de este deplorable proceso.

Nuestro honorable Tribunal Supremo se ha expresado no validando la paralización del proceso que ilegalmente hicieron los que no tenían el derecho a hacerla. Tomaron la única decisión práctica y posible en estas circunstancias; esto es, terminar el proceso abortado que bajo las circunstancias existentes nunca debió comenzar. Lamentablemente, los actores en todo este nefasto procedimiento intentaron lesionar, con su ineptitud, arrogancia, y motivaciones ajenas, a la pureza tradicional de nuestro sistema electoral y a nuestra herramienta democrática más preciada, que es nuestro voto.

Con nuestra democracia y con nuestro voto no se juega. No, no y no. ¡Nunca más!