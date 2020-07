No somos creados iguales

El segundo párrafo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos lee: “sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas; que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Estos derechos aplican a los 327 millones de ciudadanos americanos, pero no a los 3.4 millones de ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico.

La supervisión y administración del territorio de Puerto Rico recae en la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, Artículo IV, Sección 3, que lee: “el Congreso tendrá los poderes de disponer y hacer todas las necesarias reglas y reglamentos respecto al territorio y otras propiedades que pertenecen a los Estados Unidos”.

Siempre ha sido una creencia errónea que la Cláusula Territorial le da mano libre al Congreso de hacer lo que deseen con el territorio de Puerto Rico. Esto no es correcto. Mientras que el Congreso tiene completa discreción y decisión en los asuntos y administración del territorio, su poder es limitado. Sus decisiones, instrucciones y regulaciones tienen que conformarse a las leyes federales y a la Constitución americana.

Históricamente la Cláusula Territorial ha tenido aplicación en todos sus territorios y la mayoría de estos eventualmente se convirtieron en estados. El territorio incorporado les brindó generosamente a estos territorios paridad en la mayor parte de los programas federales, derechos totales y absolutos de la ciudadanía americana y un modelo económico adecuado para desarrollo y crecimiento económico. Estos territorios incorporados tuvieron un desarrollo económico adecuado, mientras sus poblaciones disfrutaban de protección total bajo la Constitución. El territorio incorporado ayudó a estos territorios a lograr su ingreso como estados de la nación. A principios de siglo estas condiciones aplicaron a los cinco últimos territorios incorporados que se convirtieron en estados, incluyendo a Hawái, Alaska, Oklahoma, Nuevo México y Arizona.

El 10 de diciembre de 1898, bajo el Tratado de París, Puerto Rico fue cedido a los Estados Unidos y se convirtió en un territorio incorporado en igual condición que los cinco territorios antes mencionados.

A finales del Siglo 18 existía en los Estados Unidos una atmósfera muy discriminatoria y racista, la cual llevó al Tribunal Supremo a decisiones que se conocieron como las leyes de Jim Crow, en las cuales se aceptó la segregación bajo la Constitución y se legalizó la discriminación. Estos fueron años muy tristes en la historia de nuestra nación.

A principios del nuevo siglo todo cambió también para Puerto Rico, cuando básicamente el mismo Tribunal Supremo que creó las leyes de Jim Crow, el juez presidente Melville Fuller, y los jueces Shiras, Peckman, White, Gray y Brown, quienes decidieron los horribles casos de Jim Crow, también decidieron los discriminatorios e injustos “Casos Insulares” para Puerto Rico. El tratamiento de Puerto Rico como un territorio no incorporado fue el resultado de seis principales casos, los cuales alteraron el concepto de territorio incorporado, creando una nueva clasificación de territorio no incorporado la cual no aparece en la Constitución americana.

Durante el proceso de decisiones de los “Casos Insulares” la población de Puerto Rico fue referida como “forasteros”, “incivilizados” y como una “raza extranjera”.

A mediados del 1901, el Tribunal Supremo, en el caso Downes v. Bidwell, decidió que Puerto Rico no sería incorporado hasta que el Congreso les confiriera la ciudadanía a los puertorriqueños. En 1917, bajo la Ley Jones, la ciudadanía fue otorgada a los puertorriqueños, pero bajo decisiones del Caso Balzac en el 1922 el tribunal decide que la aprobación de la ciudadanía bajo la Ley Jones no tenía el efecto de incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos. La determinación de incorporar un territorio tiene que realizarse de forma expresa por el Congreso de los Estados Unidos.

Puerto Rico ha sido el único territorio clasificado como no incorporado bajo la bandera americana y luego de 122 años continúa siendo una colonia de los Estados Unidos con derechos constitucionales limitados y con posibilidades limitadas para desarrollo económico. Esto es consecuencia de los “Casos Insulares” y no necesariamente de la aplicación de la Cláusula Territorial.

Ya es tiempo de que el Tribunal Supremo y el Congreso revisen y eliminen los efectos de los “Casos Insulares” para que los residentes de Puerto Rico puedan deleitarse del disfrute de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.