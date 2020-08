No todas las mascarillas son igualmente efectivas

Juan Carlos Reyes, Catedrático de la Escuela Graduada de Salud Pública, UPR, es coautor de esta columna.

Muchos países han promovido el uso generalizado de mascarillas en la comunidad como una forma de frenar la propagación de la pandemia de COVID-19, ya que los países que requirieron el uso de mascarillas temprano en la pandemia lograron retrasar la propagación del virus. Existen diferentes tipos de mascarillas, pero no todas son igual de efectivas para evitar el contagio. Las mascarillas N95 (respiradores) y las mascarillas médicas (quirúrgicas) son la protección más confiable pero, como actualmente están muy escasas, deben reservarse para los trabajadores de la salud. De ahí la necesidad de mascarillas no médicas (de tela). Es importante entender que el usar este tipo de mascarilla no es suficiente para evitar que la persona se contagie. Sin embargo, las mascarillas pueden evitar que esa persona transmita el virus a otros, por lo que siempre deben usarse junto con otras medidas preventivas, como el distanciamiento físico y el lavado de manos.

La mayoría de las mascarillas evitan la transmisión al impedir que las gotitas respiratorias (gotitas de saliva o moco producidas al estornudar, toser, hablar o cantar) viajen por el aire y aterricen en la boca, nariz u ojos de personas cercanas. Es decir, esas gotas se quedan dentro de la mascarilla de la persona enferma y se les impide alcanzar e infectar a otras personas. Pero las mascarillas de tela no tienen el sistema de filtrado que tienen las mascarillas quirúrgicas o los respiradores que evitan que una persona se infecte. De hecho, no se sabe si la mascarilla de tela protege de la inhalación del virus. No obstante, dado que atrapan las gotitas respiratorias, estas mascarillas pueden ayudar a retrasar la propagación de COVID-19 si todos las usan. El que yo use una mascarilla de tela te protege; el que tú uses una mascarilla me protege. Su uso por todos es sumamente importante ya que la mayoría de las personas infectadas (hasta 8 de cada 10) no muestran síntomas y, sin saberlo, pueden transmitir la enfermedad a otros.

Hay muchos tipos de mascarillas de tela, algunas hechas en casa y otras compradas en tiendas. Por tanto, no hay un estándar general para su confección, como con las mascarillas N95 y las quirúrgicas. Como mínimo, la mascarilla debe cubrir la nariz, la boca, las mejillas y la barbilla de una persona sin dejar grandes espacios, incluir lazos para asegurar la mascarilla, ser lavables y reusables. Idealmente, deben tener un mínimo de tres capas de tela. La capa interna (la que está en contacto con la cara) debe ser un material que absorba agua, como algodón. La capa externa (la expuesta al medio ambiente) debe ser una tela no absorbente resistente al agua, como poliéster. La capa intermedia, que actúa como filtro, debe ser de un material no tejido sintético como polipropileno.

La selección de los materiales a utilizar es muy importante, ya que los tejidos difieren en su eficacia como filtros y en su facilidad para respirar a través de ellos. La eficiencia de filtración depende de qué tan estrecho sea el tejido, fibra o diámetro del hilo de la tela tejida; para materiales no tejidos, depende del proceso de fabricación. Por ejemplo, el polipropileno es mejor filtro que el algodón de una camiseta o suéter, pero ese algodón es mejor que el poliéster. La seda, los pañuelos de algodón, el nylon y materiales muy porosos como la gasa tienen una calidad muy baja como filtros.

Las mascarillas de tela deben lavarse al menos una vez al día con jabón o detergente en agua caliente (al menos 60°C/140°F) y no deben usarse si están dañadas (con rasgaduras o agujeros), sucias o mojadas. Finalmente, las mascarillas no deben ser usadas por niños menores de dos años, por personas que tienen problemas para respirar, o por aquellos que están inconscientes, incapacitados o que de otra manera no pueden quitarse la mascarilla sin ayuda. Y, sobre todo, las mascarillas no deben usarse como un sustituto del distanciamiento físico.

El uso de una mascarilla debe combinarse con otras medidas preventivas para tener éxito y es más probable que reduzca la propagación del COVID-19 cuando sea ampliamente utilizada por todos.