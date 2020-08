Nostalgia de magisterio genuino

Fue maestra por más de tres décadas y la recuerdo a altas horas de la noche preparando sus planes del día siguiente. La encontraba en la tarde frente a la vitrina de González Padín de Santurce; ella salía de la Central High, yo caminaba desde la Academia del Sagrado Corazón. Se paraba frente a la vitrina a ver los maniquís con la última moda en trajes, zapatos y carteras. Alguna vez me pregunté por qué no entraba a comprar… y por qué, ella en una escuela y yo en otra. Los años me lo contestaron. Quería que su hijo fuera bilingüe y tras pagar la escuela privada, un salario de escuela pública no daba para lujos.

La recuerdo haciendo la nota del colmado y después pedirme llevar bolsas con cajas de harina, mantequilla, unos potecitos de colores y pelotitas que llamaban “grajeas” a su salón de clases en la Central. Terminaba pagándolos de su escuálido sueldo… enseñaba Economía Doméstica y en los años ’50 no había presupuesto para el salón de una maestra a la que conocían con el apellido de “Mrs. Parga”.

Era el pasado siglo XX, pero no que las cosas cambiaron entrado el siglo XXI: los maestros todavía ganan una miseria, la politiquería sigue carcomiendo las funciones de Educación Pública y la deficiencia en la enseñanza de inglés obliga al sacrificio económico de padres que matriculan sus hijos en la escuela privada para garantizarles mejor futuro.

Lo que sí ha cambiado mucho es la vocación magisterial. Recuerdo las Navidades que me regalaron un proyector de películas… pues allá fue a parar mi proyector al salón de “Mrs. Parga” para exhibir películas de repostería. ¡Imagínese lo que habría hecho aquella generación de mentores de escuela pública con la tecnología de hoy! En medio del distanciamiento obligado por la pandemia – sin lamento, querella o remilgo – veo a Manuela Figueroa Colón armada de mascarilla y desinfectante, computadora a cuestas, subiendo las escalinatas de la Central para desde su decorado y ambientado salón, ofrecer clases virtuales a sus estudiantes.

Fue mi madre y, sobre todo era, ¡Maestra!