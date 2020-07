Nueva York nos dio de nuestra propia medicina

Nos ha dado de nuestra propia medicina. Esta es quizás, la manera apropiada de describir el anuncio del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, de incluir a los viajeros procedentes de Puerto Rico en una lista de jurisdicciones de alto riesgo, lo cual implica que estarán sujetos a una cuarentena de catorce días a su llegada a ese estado. Todo esto resulta irónico, pues hace poco más dos semanas atrás, eran los puertorriqueños quienes nos consideramos impolutos y clamábamos por el cierre del aeropuerto y una virtual prohibición a la entrada de visitantes a la isla. Ahora resulta que los contaminados, indeseables y no bienvenidos somos nosotros. En términos prácticos, Nueva York ha colocado a Puerto Rico en aislamiento.

Son complejos los tiempos en que vivimos y cada día la situación se dificulta más. El temor, la histeria y la improvisación, en vez de la ciencia y la razón, resultan ser los principales conductores en este mundo pandémico.

El resurgimiento en los contagios del COVID-19 no es exclusivo de Puerto Rico y los Estados Unidos. Japón, Israel, Líbano, Australia y Hong Kong informan cantidades records de contagio en días recientes. Esto ocurre semanas después de que estas jurisdicciones habían logrado aplanar la curva de infecciones y reabierto sus economías. En Japón, desde inicios de junio, el número de casos nuevos ha aumentado en más de 60 por ciento, un incremento similar al que experimentan los Estados Unidos. Esto de por sí resulta alarmante, pues Japón se representaba ante el mundo como un modelo para contención del virus.

En Europa, en países en donde se había logrado disminuir los contagios, la reapertura de bordes, barras y clubes nocturnos parece haber provocado un incremento en los contagios. En Bélgica y España, el número de infecciones diarias ha sobrepasado niveles que no se veían desde mayo. Mientras este despunte ocurre a través del mundo, Brasil, India y los Estados Unidos están todavía enfrentando crecimiento pandémico, a razón de 2/3 partes de casos nuevos en la semana pasada.

En el mundo se reporta un millón de nuevas infecciones cada cuatro días. El nuevo total mundial sobrepasa los 16 millones de infectados. En los Estados Unidos las muertes como resultado del virus ascienden a 150,000 personas.

En vez de una segunda ola pandémica, la comunidad científica insiste que en realidad se trata de una única ola pandémica que nunca desapareció y cuyos efectos se continúan experimentando. Si en efecto ese es el caso, la situación resulta más preocupante. Pues esto significa que el virus no desaparece, sino que es resiliente y se mantiene al acecho. Posiblemente, el sector de la población mundial que no puede aislarse y que todos los días tiene que salir a la calle a producir para que el resto del mundo pueda resguardarse y protegerse, de algún modo, también, incide en el sostenimiento del escenario de riesgos. Por consiguiente, no importa cuánto nos aislemos y nos encerremos, tan pronto nos asomemos de nuevo al mundo, el virus estará ahí esperándonos.

En conclusión, mientras no se cuente con un medicamento o vacuna viable para erradicar la enfermedad y su propagación, todos continuaremos expuestos a la enfermedad y posiblemente, a cada quien le llegará el momento del contagio definitivo. Esa es la realidad inmediata a la que nos enfrentamos. Lo que nos resta es aprender a lidiar con ella.

Si bien los riesgos no han de desaparecer, sí es posible reducirlos y posponerlos. Debemos encaminarnos a retomar nuestras actividades que, si bien al compararlas con la situación con anterioridad a la pandemia jamás serán iguales, al menos permitirán a la sociedad y a su economía mantener el ritmo de vida indispensable, hasta que llegue el momento en que definitivamente este reto a la humanidad pase a formar parte de la historia.

En ese sentido, las y los puertorriqueños debemos estar conscientes de que como tratamos a los demás, los demás así también nos tratarán y que la medicina que a otros recetemos, a nosotros también nos la recetarán. Por eso resulta indispensable actuar y trabajar con racionalidad, sin histerismos ni xenofobismos, recordando siempre que formamos parte de un mismo mundo y de una misma humanidad.