¿Objetores por conciencia a la vacunación?

Hace unos pocos días vi en la televisión a un cura/padre de Arecibo utilizando el término “objetor por conciencia” para personas que no se quieren vacunar. Pienso que esa descripción “le queda grande” a la mayoría de los no vacunados. Para mí un objetor por conciencia es un joven que no quería ir a matar personas en Vietnam y se declaraba como objetor y bastantes problemas tenía con la justicia cuando lo hacía. Pienso que la mayoría de las personas que no se vacunan lo hacen por otras razones que no son religiosas o de profundas ideas filosóficas.