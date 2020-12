Para llegar a Borges a través de un puertorriqueño

Para llegar a Borges hay que pasar, invariablemente, por dos puertorriqueños. Primero, por los ojos del maestro Francisco Rodón, quien retrató al escritor argentino en la obra Borges o el Aleph. Segundo, por Arturo Echavarría Ferrari, académico especialista en la obra borgiana, quien falleció hoy, martes, a sus 82 años. A los dos los conocí en el repositorio de una biblioteca en España en donde escribía mi tesis doctoral sobre otro escritor argentino, Julio Cortázar. “Para llegar a Cortázar hay que pasar por Borges”, me había dicho más o menos mi directora de tesis. No hubiera sospechado que el laberinto me llevaría tan cerca de casa.