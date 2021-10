Pedro Pierluisi y los carros de lujo: los que tienen más, que paguen más

Leo y no creo lo que leo. El gobernador Piedro Pierluisi acaba de decir —y en público— que ha instruido al secretario de Hacienda para que elimine las tasas de arbitrios a los automóviles más costosos y de lujo. Según informa este diario, él desea que haya carros más vistosos en las carreteras, pues eso de que haya carros destartalados por ahí pa’ arriba y pa’ abajo en nuestras carreteras hace que los turistas nos menosprecien. Y eso sí que no. No es bueno que digan: “Cuidado que (a los boricuas) les va mal, esto está terrible aquí”. Eliminarles los arbitrios a los carros de lujo, ha dicho el gobernador, “es bueno para la calidad de vida”. Pero, ¿para la vida de quién?