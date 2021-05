Perjuicio económico al titular de condominios

El 22 de abril de 2021 la legisladora Estrella Martínez Soto radicó el P. de la C. 670 para enmendar el artículo 62 de la Ley de Condominios, Ley 129-2020. La medida propone activar una póliza maestra - llamada Full Value - para los condominios, la cual es seleccionada mediante mayoría o 2/3 partes del consejo de titulares, pero a expensas de todos. Esta póliza establece e impone a la totalidad de los titulares las cubiertas, deducibles, costos, términos y condiciones de la protección de su propiedad privada, y todo en perjuicio del derecho que asiste a cada titular de asegurar - o no asegurar - su apartamento por su cuenta y beneficio propio.