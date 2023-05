Persecución y revanchismo contra las clínicas

El pasado 15 de mayo de 2023 la Coalición de Clínicas de Terminación de Embarazo anunció en conferencia de prensa que comparecían por escrito a las vistas para la discusión del Proyecto de Senado 495 y que no asistirían de forma presencial. Señalaron que no se presentarían a las vistas para no someterse al maltrato y hostilidad a la que la senadora proponente de Proyecto Dignidad les sometió en pasadas ocasiones. La prensa recoge expresiones de la senadora durante las vistas de ese día en las que amenaza a las clínicas de usar todas sus facultades en ley para obligarles a contestar sus preguntas. Cumplió con sus amenazas cuando apenas unos días después anuncia, junto a su compañera de partido, que hizo un referido para que los departamentos de Justicia y de Familia realicen una investigación de las clínicas.