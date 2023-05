Persona ciega: mi aventura tecnológica de todos los días

Todas las mañanas, de lunes a viernes, me despierto con el sonido de la alarma del celular, emito un comando de voz al “asistente virtual”, y me lee en voz alta el pronóstico del tiempo, para saber si es día de usar la sombrilla. Mientras preparo el desayuno, escucho un podcast desde la bocina inteligente de mi cocina. Luego, utilizo mis dedos para hacer unos gestos sobre la pantalla del celular, el cual me dice de forma parlante mi agenda del día gracias al programa de lector de pantalla. Activo una app de GPS, agarro mi bastón color blanco y comienzo a caminar desde mi casa hasta la estación del Tren Urbano. Durante mi recorrido voy escuchando los puntos de interés marcados previamente y que complementan mis destrezas de orientación y movilidad.