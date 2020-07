¿Por qué es imposible predecir terremotos?

Antes de la migración de las placas tectónicas a su configuración actual, hace más de 100 millones de años Puerto Rico se encontraba en lo que es hoy el Pacífico y al igual que en sus orígenes, está en una región activa y susceptible a terremotos. Actualmente, Puerto Rico se encuentra al borde noreste de la placa del Caribe y es el estilo de movimiento e interacción entre la placa del Caribe y Norteamérica el causante de muchos de los terremotos que sentimos por el momento. En el sur de la isla, el estrés inducido por tal interacción y subsecuente deformación interna de la placa del Caribe son los responsables de las “nuevas” fallas y enjambres de actividad sísmica. Ahora, muchos se preguntarán, en una era tan tecnológica, ¿por qué es imposible predecir terremotos aquí y en todo el mundo?

Los terremotos ocurren cuando las rocas que constituyen la corteza se encuentran bajo tanto estrés que se fracturan (fallan), liberando así energía elástica en forma de ondas (vibración). En otras palabras, son las rocas partiéndose a gran escala en la corteza terrestre o marina las que ocasionan terremotos. ¿Qué causa el estrés? Son muchos los factores, pero las fuerzas más influyentes son: (1) la gravedad (2) la fricción, arrastre y empuje generados por la interacción de placas tectónicas (litósfera) en márgenes continentales y con el manto (3) la densidad y homogeneidad de la litósfera y (4) el momento de traslación de la litósfera, incluyendo dirección y velocidad.

Aunque los terremotos son un concepto relativamente simple de entender, los mismos son imposibles de predecir, primero, porque no existe un entendimiento pleno de la ubicación, orientación y magnitud del estrés en la litósfera. Segundo, no existen mapas tectónicos con la suficiente resolución espacial para distinguir la composición, saturación de agua y las temperaturas de las rocas en la litósfera. Y tercero, se desconoce, a tiempo real, a qué velocidad se están deformando las rocas a profundidad. Estos factores determinan las propiedades mecánicas de las rocas. En resumen, se trata de cuánto estrés pueden soportar antes de fallar y generar un terremoto.

Por ejemplo, muchos sabemos que es más fácil romper un tronco de madera que una varilla de acero del mismo grosor. No toleran el mismo estrés. Dónde aplicas la fuerza también juega un rol. Es más fácil doblar metal a altas que a bajas temperaturas. Por consiguiente, es imposible determinar qué punto preciso en la litósfera va a fallar próximamente (origen de un terremoto) y mucho menos cuándo si se desconoce el estrés, tipo de roca, temperatura y la velocidad de deformación.

Geólogos y geofísicos en todo el mundo trabajan en conjunto para mejorar modelos que simulan la distribución de estrés y composición de la corteza, usando distintos métodos, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Tengan en mente que es muy difícil explorar la corteza terrestre. La mayoría del conocimiento que se tiene sobre las distintas capas de la tierra, incluyendo la composición de la litósfera, se deriva de estudios sísmicos y geofísicos que analizan la propagación de ondas en distintos medios por falta de evidencia composicional absoluta de la corteza profunda (>10km). Aunque existen cientos de barrenos (sondeos geotécnicos) en la corteza terrestre, la mayoría no son profundos ni suficientemente anchos para construir modelos composicionales y de estrés adecuados para la predicción de terremotos.

Existen muy pocas excepciones de sondeos profundos, por ejemplo, en Rusia, el Kola Superdeep Borehole llegó a ~12 kilómetros de profundidad. La corteza continental promedia en grosor 25-70 kilómetros y las placas tectónicas (la litósfera) promedian 40-280 kilómetros. Los terremotos son más frecuentes a alrededor de 10 kilómetros de profundidad, debido a que la corteza se encuentra en un estado más quebradizo que en áreas más profundas, donde se deforma de manera dúctil. También hay que tomar en consideración que las placas, al moverse y deformarse, producen constantes cambios en el estrés y composición de la misma. Hay mucho todavía por explorar. En algún futuro, de la misma forma que hoy en día se usan grandes redes de barómetros y termómetros para determinar la presión y temperatura del aire y predecir el movimiento de sistemas atmosféricos, yo imagino una red que, en un contexto litológico de gran resolución, proveerá medidas de estrés y temperatura en tiempo real para dar paso a “predecir” terremotos. Una idea imposible de ejecutar por el momento y posiblemente en algún futuro cercano.

A pesar de que los terremotos se asocian con la destrucción de hogares e infraestructura, consideren que estos son una manifestación de procesos internos que mantienen a nuestro planeta en balance, vivo, algunos dirían. Como dice el dicho, “no hay mal que por bien no venga”. La hermosura de nuestra isla, sus valles, montañas, ríos y costas han sido moldeados a través de millones de años, en parte, por movimientos de tierras. Créanlo o no, es a través de fracturas y actividad volcánica que se renuevan muchos de los gases esenciales para la vida (vapor de agua y dióxido de carbono). El origen y localización de reservorios subterráneos de agua e hidrocarburos (petróleo), importantes para la vida y la sociedad, son influenciados grandemente por la arquitectura de fracturas en la corteza superior. Más aún, son fracturas en la tierra las que permiten el paso de roca fundida a la superficie, formando nuevas islas en los océanos y extendiendo los continentes.

Finalmente, en Puerto Rico y el Caribe está bien documentada la actividad de terremotos gracias a los esfuerzos titánicos de la Red Sísmica de Puerto Rico y el Departamento de Geología de la UPRM. Hay estudios geológicos al noroeste y sur de la isla que claramente documentan evidencia directa o indirecta de actividad sísmica que aconteció miles (ayer en tiempo geológico) a millones de años en el pasado.

Por estas razones, es imperativo que no importa dónde te encuentres en la isla, siempre estés preparado para un evento sísmico, porque predecir terremotos todavía va a requerir décadas de avance científico y tecnológico.