Por qué la Justicia no debe ser ciega

La justicia tiene ceguera selectiva. Es por esto, que Iustitia, diosa romana de la justicia, se levanta la venda de sus ojos sólo para el alivio de unos pocos. También, parece que, desde hace varios años, a la Dama de la Justicia le gusta utilizar más la espada que la balanza. Tal vez sería necesario aludir a la diosa griega Némesis y su vengativa disposición al castigo.

Sin embargo, existe la creencia popular de que la justicia es ciega, partiendo del imaginario de Iustitia con la venda en los ojos, la espada y la balanza. Con esa imagen de fondo, se ha formulado un andamiaje discursivo en el que la venda en sus ojos equivale y garantiza un trato igual para todas las personas, así como el nivel de objetividad necesario para llevar a cabo un juicio justo e imparcial. No obstante, Iustitia sabe diferenciar por razones socioeconómicas, por el color de piel, por razones políticas, entre otras. ¿Será porque la Justicia escucha, aunque no vea?

Para ser equitativa, debe reconocer las diferencias propias de las circunstancias de las personas y del contexto social en el que se desarrollan los sucesos, escribe Nikxa I. Rivera Berríos. (Shutterstock)

Sirve lo anterior para que la justicia ignore que, para ser equitativa, debe reconocer las diferencias propias de las circunstancias de las personas y del contexto social en el que se desarrollan los sucesos. Razón por la cual la aplicación sistemática del derecho a todos no sea, necesariamente, lo justo. Esto a su vez, supone que se esté consciente y se reconozcan los sesgos cognoscitivos (bias) y prejuicios que se tienen para evitar que estos influyan en la decisión y poder decir(se) “más allá del derecho vigente, este otro suceso me mueve a aplicar una pena alta. Sin embargo, ésta no es proporcional al acto delictivo ni responde a la información contenida en el expediente”.

Es decir, partir de la premisa de que quienes componemos el aparato judicial somos humanos y tenemos subjetividades palpitando incluso cuando nos pensamos totalmente objetivos. Por lo tanto, resulta más peligroso para una persona acusada o una víctima de delito ser juzgada, sentenciada y defendida por otra incapaz de reconocer los límites que le imponen sus prejuicios y circunstancias de vida.

No se trata de que carecemos de la habilidad para distanciarnos y poder actuar como se nos requiere tanto como operadoras jurídicas y como observadoras del Derecho. El posicionarnos requiere que reflexionemos y pensemos el Derecho (invitación que nos hace la profesora Érika Fontánez Torres en su libro Ambigüedad y Derecho: ensayos de crítica jurídica). Es, pues, un llamado a saber(nos) y reconocer(nos) para propiciar un sistema más humano y menos punitivo.

Con su ceguera selectiva, el sistema procesa bajo el mismo delito y pena a quien roba por necesidad porque no tiene para comer y quien roba solo para aumentar su cuenta bancaria. Por tanto, para que no aleguen anuncios engañosos o -utilizando una frase propia de nuestro ordenamiento jurídico- no tenga ni la apariencia de conducta impropia, sería necesario que la Diosa de la Justicia se desprenda de su venda o comencemos a llamarle Némesis.