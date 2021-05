Preguntas sin respuestas en el contrato con LUMA

Sé que he abordado el tema del contrato con LUMA en repetidas ocasiones. De hecho, en respuesta a preguntas de si tengo contrato con algún grupo o entidad que se opone a ese contrato, aclaro que no tengo contrato alguno y todo lo que he dicho se basa en mi preocupación con las circunstancias que rodean el mismo.