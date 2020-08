Primarias 2020: se avecinan días muy largos

Solo el derecho a votar en las elecciones generales es de rango constitucional. En unas primarias el derecho es estatutario. Precisamente por eso fue que en 1968 Luis Muñoz Marín pudo sacar de la gobernación a Roberto Sánchez Vilella, negándole primarias y privándole así de la oportunidad de postularse para un segundo término. Lo cual permitió, por las razones históricas que todo el mundo sabe, que el PNP ganara esas elecciones, y que en Puerto Rico, a partir de entonces, se haya dado por 52 años una alternancia en el poder entre penepés (28 años) y populares (24 años).

Una vez reconocido por ley el derecho de todo ciudadano identificado con un partido político a presentar su candidatura para un cargo al que también aspira otra o más personas, el Código Electoral le encarga a la Comisión Estatal de Elecciones, junto al partido político de que se trate, celebrar una elección primaria en la que electores cualificados de ese partido tendrán idéntico derecho a votar. Y entonces sí que entran consideraciones de índole constitucional para que se garantice la Protección Igualitaria de las Leyes a los electores de primarias.

Lo sucedido el domingo, 9 de agosto de 2020, es importante por muchísimas razones. El Código Electoral no contempla la situación de hechos ocurrida. El organismo encargado de preparar y hacer llegar el material electoral a los colegios de votación, no lo hizo o lo hizo tardíamente en una gran cantidad de ellos. Fijada por ley la fecha de las primarias, aplazar la votación por una semana sin intervención de la Asamblea Legislativa en aquellos colegios en que no se recibieron los materiales, no deja de presentar sus problemas. Además, no se trata de un caso de impedimento por fuerza mayor (huracán, terremoto, apagón general, etc.) que requiere aplazar el evento en su totalidad, lo cual, de haber sido el caso, permitiría argumentar que los Comités de Primarias de la CEE, podrían fijar una fecha nueva ante el silencio del Código Electoral al respecto.

El Código Civil (que es derecho supletorio para leyes especiales como el Código Electoral) dispone que cuando no hubiese ley aplicable a alguna controversia jurídica, los jueces deberán resolverla “conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos” (art. 7). No tengo duda de que, por analogía, el mismo principio aplicaría a la CEE con miras a validar su decisión de “continuar” el proceso de votación el próximo domingo. Para mí eso no es problemático, como tampoco lo es el caso de los que acudieron a votar a las ocho de la mañana y lo pudieron hacer porque su colegio estaba preparado y completo.

Lo que podría ser problemático es el caso de los colegios que abrieron tardíamente (por ejemplo, en la tarde), pues un elector podría alegar válidamente que se quedó sin votar porque no pudo regresar: tenía trabajo, no tenía transportación para esa hora, etc. La peor parte la llevarían las mujeres (y algunos hombres) con niños que hicieron arreglos para su cuido en la mañana, sin saber que le iban a cambiar el horario de votación, y sin la posibilidad de hacer en ese momento arreglos para por la tarde. Casos como esos tendrían un mejor fundamento para solicitar que las votaciones del domingo pasado en colegios que abrieron con retraso se celebren nuevamente, para así el elector no perder su derecho estatutario al voto.

Con las impugnaciones que de seguro electores perjudicados habrán de hacer ante los tribunales, pronto sabremos si el Tribunal Supremo validará la decisión de los comisionados electorales del PPD y PNP de contabilizar los votos de los colegios que abrieron tardíamente, o si, por el contrario, mandará a votar en estos nuevamente. Y si los pleitos no se llevan esta semana, se llevarán la que viene, pues no creo que falten candidatos perdidosos que quieran “quedarse daos”. Se avecinan días muy largos.