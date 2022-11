Protejamos la salud mental de nuestros adolescentes

Toda etapa de desarrollo presenta retos y peculiaridades, así como satisfacciones y nuevas experiencias. La adolescencia no es la excepción y esta implica, como lo dice el mismo vocablo, un momento donde se adolece de algo. Si reflexionamos al respecto veremos que el adolescente está en un proceso en el que ya no es niño, pero tampoco es adulto y desea tener independencia y libertad, pero aún sus padres, madres o cuidadores no están en posición de ofrecer ese espacio libre completamente.