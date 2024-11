Parece un chiste, pero 99 x 34 podrían ser las nuevas dimensiones de esta bella isla, no 100 x 35 millas. Durante esta semana he visitado la costa de Loíza con un grupo de estudiantes del Laboratorio de Erosión Costera de la Universidad de Puerto Rico, acompañado por la doctora Maritza Barreto, y estoy convencido de que las dimensiones de Puerto Rico ya no son 100 x 35 millas. La erosión costera ha modificado las dimensiones de nuestras costas.