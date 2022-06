Puerto Rico: el reto de caminar por otros caminos

No importa por los caminos que andemos, Puerto Rico te sale al paso. En mi caso, hace dos semanas que recorro esos caminos de Galicia que conducen a Santiago de Compostela. A veces, evoco la isla por los referentes históricos que los sobre cuatrocientos años de relación cultural establecen. En otras instancias el país se me mete en la mente y no me suelta cuando el aguijoneo continuo de las noticias que las aplicaciones de los medios locales me envían me recuerdan el presente poco halagador que vivimos.