Puerto Rico “For Sale”

“Ellos se han cansado de llamarnos locos y nosotros somos ahora quienes podemos contemplarlos casi con compasión” - Betances

“Can we outsource the electricity? Can we sell the island? You know, or divest of that asset?” Las desdeñosas y frías preguntas hechas por el empresario-presidente no deben resultar sorpresivas cuando se habla de un país ocupado militarmente y explotado económicamente. Esa es la historia de las colonias y esa es la historia de Puerto Rico.

Aunque el oficialismo pretenda perfumar la llegada de Estados Unidos en 1898, la realidad es que su presencia en Puerto Rico es el resultado de un acto de guerra, porque una invasión y posterior ocupación militar es simplemente eso. Lo que para los invasores fue un “military picnic” resultó para los puertorriqueños el inicio de una nueva etapa en su viacrucis colonial. Ese colonialismo, el que nos llegó por Guánica, no fue, como ninguno otro ha sido, un colonialismo bobo. El filósofo norteamericano Noam Chomsky lo describió como un acto de visceral racismo. Para que exista colonialismo, una raza se entiende superior a otra.

La Guerra Hispanoamericana, también denominada por el entonces secretario de Guerra norteamericano, John Hay, como una “splendid little war” fue para los puertorriqueños mucho más que lo proclamado por el militar a cargo de la invasión.

Como dicen en mi pueblo: “el amor y el interés salieron al campo un día”. William McKinley, entonces presidente, alardeaba de que en ese país “[w]e have good money, we have unquestioned national credit, but what we need is new markets, and as trade follows the flag, it looks very much as if we are going to have the markets”.

Mientras veían oportunidades de establecer mercados, se subrayaba la supuesta superioridad de la raza invasora. Son muchos los tristes ejemplos de tal saña. En los centros de poder de Estados Unidos afloraba el menosprecio hacia los territorios conquistados como hizo el congresista Scudder de New York al describirlos como un “open cesspool” (cloaca expuesta), o la posibilidad de hacer más fácilmente de la oreja de una marrana un bolso de terciopelo que un ciudadano americano de un puertorriqueño, como sentenció el congresista Champ Clark.

En los periódicos, universidades, revistas jurídicas y otros foros también nos lanzaron flores de similar categoría. El Tribunal Supremo dispuso que somos “foreign in a domestic sense” - algo imposible de precisar – y “a territory appurtenant and belonging to the United States, but not part of the United States”.

Años después, Cornelius Rhoads se jactaba en una carta de haber asesinado puertorriqueños, plantándoles células cancerígenas. El “laureado” médico nos describía como “the dirtiest, laziest, most degenerate and thievish race of men ever inhabiting this sphere”.

Igualmente desgraciada es la triste expresión que hizo nuestro primer gobernador cuando se discutía la Ley 600 que daría a Puerto Rico autorización para constituir su propio gobierno. Dijo Muñoz: “if the people of Puerto Rico should go crazy, Congress can always get around and legislate again”. “The authority of the Government of the United States, of the Congress, to legislate in case of need, would always be there”.

Imposible olvidar cuando el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá se reunió con Hillary Clinton y esta le confesó coincidir con el Comité Interagencial de Casa Blanca, que planteaba que Estados Unidos puede disponer del territorio si así lo desean. Y así lo hicieron. ¿O acaso la Ley Promesa no es otra manifestación de ese poder sobre el territorio colonial?

La pregunta de la venta no se hace en un vacío y se la han hecho muchos. Tienen el poder para ello. Como dijo Hillary Clinton, “we will never do it, but yes we do”. Esa es nuestra historia. Los puertorriqueños debemos de estar claros del valor de la dignidad humana, aunque pretendan ponernos en venta o nos tiren rollos de papel toalla. Enojarnos no es suficiente. Madura está la exigencia de una salida descolonizadora y no territorial y es momento de exigirla, en la calle y en las urnas.