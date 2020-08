Puerto Rico no será el Estado 51

Puerto Rico no será el Estado 51 de los Estados Unidos durante este siglo 21 auque voten por el “Sí” en las próximas elecciones. Quiero compartir varios acontecimientos históricos que vivieron los chinos, japoneses, negros, indios e hispanos en los Estados Unidos durante los siglos 19 y 20. Estos eventos tienen implicaciones directas al trato racista y desigual que recibe Puerto Rico de parte de los Estados Unidos. A continuación les presento los tratos que vivieron estas minorías en los Estados Unidos.

La comunidad china sufrió el peor trato por parte de los Estados Unidos comenzando a finales del siglo 19. La Ley de Exclusión de Chinos es uno de los puntos de partida para entender muchos aspectos de la política migratoria estadounidense a lo largo de la historia.

Los japoneses fueron otro grupo asiático que sufrió un trato racista y desigual a mediados del siglo 20. Más de 110,000 japoneses fueron capturados y llevados a campamentos de concentración llamados “centros de reubicación” por casi cuatro años después del bombardeo de Pearl Harbor.

Los estadounidenses negros integran otro grupo de personas que han recibido trato racista y desigual en Estados Unidos. Se les han negado derechos de libertad e igualdad y han sido tratados como ciudadanos de segunda clase. Todos pudimos ver cómo un policía racista linchó a George Floyd.

PUBLICIDAD

Otro grupo marginado fueron los indígenas o “indios” estadounidenses. Estos eran los nativos de Estados Unidos y también se les negaron las libertades y derechos como ciudadanos estadounidenses. Fueron obligados a vivir en reservaciones y se les prohibió usar sus lenguas nativas, costumbres y tradiciones.

No quiero dejar atrás a los hispanos y latinoamericanos que fueron y aún son objetos del discrimen racial y económico. En el lado este de los Estados Unidos, los puertorriqueños han sido los más marginados y abusados. Por no hablar inglés y tener la mezcla de razas han sido rechazados y marginados.

El Congreso fue cómplice de todos estos crímenes perpetrados en contra de estas minorías estadounidenses. De hecho, estos eventos históricos de los siglos 19 y 20 influyeron mucho en las decisiones y opiniones del Congreso en contra de Puerto Rico. Actualmente, el Congreso solo avala tres opciones de estatus: la estadidad, la independencia y el estado libre asociado. Creo que todos los partidos políticos de Puerto Rico deben de unirse para ir unidos al Congreso, poder comenzar un diálogo y quizás ser escuchados.

Los boricuas debemos analizar el trato desigual de Estados Unidos hacia Puerto Rico durante los pasados 100 años para poder despertar y ver que Estados Unidos no va a admitir a Puerto Rico como un estado. Estados Unidos no está listo para aceptar a una nación hispana del Caribe muy orgullosa de su idioma, bandera, tradiciones y cultura. El presidente Trump y el Partido Republicano han dicho “No” a la estadidad. Basado en los acontecimientos históricos y la realidad política y racista que se vive en Estados Unidos, Puerto Rico no será el próximo estado 51 durante el siglo 21.