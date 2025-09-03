Opinión
3 de septiembre de 2025
prima:Puerto Rico: somos otra cosa

Es preciso consolidar a Puerto Rico como un verdadero destino cultural del Caribe, escribe John Villamil Casanova

3 de septiembre de 2025 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El fenómeno de la residencia de Bad Bunny ha generado análisis económicos que hablan de un impacto sin precedentes. Pero pocos se han detenido en la gran pregunta: ¿qué pasa después? Cuestiona John Villamil Casanova. (Ramon "Tonito" Zayas)

Almorzando en Piñones este pasado domingo conocí a dos jóvenes turistas italianos, Mónica y Giuseppe. Entre mofongo y alcapurrias me contaron, emocionados, de su visita al concierto de Bad Bunny. Con brillo en los ojos me dijeron lo mismo que ya miles de visitantes han repetido: “¡fue brutal!”. Pero lo que más me sorprendió no fue solo su entusiasmo por Benito, sino todo lo demás que resaltaron de Puerto Rico: nuestra gastronomía, la música, los bailes, la alegría colectiva, las playas, la cultura, el calor humano, y el amor a la patria de los puertorriqueños. Se fueron enamorados de este país, encantados, locos con Puerto Rico. Y fíjese bien, ninguno me habló de hoteles o casinos —esos productos que tantas veces se mercadean como el rostro de nuestro turismo.

Tags
Turismo en Puerto RicoPuerto RicoculturaDesarrollo económicoBad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
John Villamil Casanova

John Villamil Casanova

Presidente y CEO, The ASPIRA Association, Washington, DC
