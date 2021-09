Puerto Rico visto con bifocales

Alejandro Tapia fue el primero en intuirlo. Ser puertorriqueño es una cuestión de espejuelos. No me imagino a los publicistas leyendo la obra de Tapia, pero no hay duda de que la última promoción de la cerveza Bud Light sirve como un guiño decimonónico a ese genial ensayo: “Puerto Rico visto sin espejuelos por un cegato”. Lejos de la típica musculatura cervecera, el anuncio ironiza ese striptease farmacológico con el que nos vienen bombardeando los antivacunas, los naturopatéticos, los terroristas religiosos o los fanáticos de lo natural. En una esquina del anuncio aparecen las letras bajo el orden en el que suelen colocar los valores nutricionales de los productos. “Hecha de: lúpulo, cebada, agua, arroz”. Y justo al lado, en letras enormes, el anuncio pregunta: “Y tú, ¿de qué estás hecho?”