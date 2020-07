¿Qué buscan los soberanistas en el PPD?

¿Qué buscan los soberanistas en el Partido Popular Democrático? Es muy sencillo. Buscan la soberanía de Puerto Rico; su independencia, mediante una relación con los Estados Unidos que denominan “libre asociación”.

Hoy, el mal mentado Estado Libre Asociado no es otra cosa que un territorio de los Estados Unidos de América que, en 1952, por virtud de una ley del Congreso (Ley Pública 600), se le autorizó y facultó a organizar un gobierno propio de acuerdo con una constitución, convirtiéndose así en un ente territorial con gobernanza propia constitucional.

Mediante la citada ley, el Congreso de los Estados Unidos ejerció su poder plenario sobre el territorio, según dispuesto por la Cláusula Territorial de su Constitución, Artículo IV, Sección 3, y le estructuró un gobierno local constitucional. Algo que el territorio de Puerto Rico no podía llevar a cabo por sí solo por carecer de soberanía para ello.

PUBLICIDAD

Puerto Rico nunca ha sido soberano, ni desde el momento de su descubrimiento por España, cuando se convirtió en una colonia de esa nación; ni cuando fue cedido a los Estados Unidos por virtud del Tratado de París, cuando se convirtió en un territorio de dicha nación. Tampoco cuando en 1952, conforme a una constitución se convirtió en un territorio con gobernanza propia constitucional. Y a esa nueva gobernanza territorial, similar a la de los estados de la unión norteamericana, la bautizaron en el idioma inglés como “Commonwealth”. En español se conoció como Estado Libre Asociado.

A esa concesión, a la aprobación de la Ley Pública 600 y al acuerdo de su adopción por el territorio se le denominó “compact”. Se trató de un “charter congresional” para la gobernanza territorial, pero no es ni estado, ni libre, ni asociado.

Fue esa falta de soberanía lo que constituyó el “ratio decidendi” – la razón para decidir, el principio o regla de derecho, el fundamento – de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez Valle, del 9 de junio de 2016.

Todos los poderes que Puerto Rico ha ostentado y pueda ostentar emanan, no de una soberanía que nunca hemos tenido, sino de una Constitución que el Congreso de los Estados Unidos autorizó y aprobó bajo sus poderes plenarios sobre el territorio. Una realidad innegable confirmada por los casos de Sánchez Valle antes citado y por el reciente caso de la Junta de Control Fiscal vs. Aurelius, del 1 de junio de 2020.

PUBLICIDAD

Este último caso de Aurelius confirma y sostiene los poderes plenarios del Congreso sobre el territorio de Puerto Rico, al imponerle la Ley Promesa, que crea la Junta de Supervisión Fiscal y resume los poderes cuasi omnímodos de la Junta sobre el gobierno territorial.

En una decisión unánime del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la honorable juez Sonia Sotomayor se limitó a emitir una opinión concurrente, que podríamos catalogar como de consolación, describiendo al gobierno territorial como uno “autónomo soberano sobre asuntos no reglamentados por la Constitución Federal”, uno que puede lograr avances innovadores pero como territorio, bajo la cláusula territorial, sin soberanía política.

¿Qué buscan los soberanistas del PPD? Dentro del territorio, bajo la cláusula territorial, no pueden aspirar a la soberanía. Pero no quieren, ni se atreven, a proclamar abiertamente, con pleno vigor y convicción, el noble ideal de la independencia. Necesitan mantenerse dentro del Partido Popular porque no quieren arriesgar las posiciones que ocupan en dicho partido, o desviar por otros rumbos sus aspiraciones soberanistas-separatistas. Por eso abogan por una “libre asociación” con los Estados Unidos. Desvinculándose de la cláusula territorial, dejando de formar parte o pertenecer a la nación, logrando la independencia de la isla, y entrando en un tratado de “libre asociación”.

¿Qué ocurrirá con la ciudadanía americana, con las agencias y tribunales federales, con nuestros veteranos, con el Seguro Social, con los innumerables programas de ayuda federal y con la seguridad de pertenecer a la nación más poderosa del mundo? Creo que los buenos populares que aprecian y defienden una unión permanente con los Estados Unidos deben comenzar a evaluar las implicaciones de los pujos de soberanía de algunos de sus correligionarios.