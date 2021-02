Que esperen su turno para vacunarse

Ayer la decía a mi hija que muchos de su generación, gente joven como ella, no planificaban sus vidas para cuando fueran viejos —porque van a llegar a viejos, le dije, salvo dos o tres que morirán antes—, a diferencia de ella que sí está tomando las prevenciones razonables. Es como si, aparte de esa generación —porque no son todos—, no les importara prepararse para cuando sus fuerzas físicas decaigan y ya no sea posible seguir trabajando (y sus padres, ya fallecidos o por fallecer, no estén para tenderles la red que siempre les han tendido y evitar así el impacto mortal de la caída). Porque lo de ponerse viejo nos cambia de algún modo la vida y nos expone a ciertos riesgos particulares con los que tenemos que lidiar solos; a veces demasiado solos.