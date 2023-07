¿Qué pasa con el jurado del caso contra Félix Verdejo?

Como no puedo ir físicamente al tribunal federal a presenciar el juicio contra Félix Verdejo me he tenido que conformar, como todo el mundo, con leer y escuchar sobre su desarrollo por los medios de comunicación, lo cual es una gran desventaja por cuanto debo descansar en lo que estos interpretan e informan y no en lo que sucede realmente. Pero lo de ayer fue inaudito, un “aparte extendido” —extended sidebar— de siete horas en el despacho del juez, entre este y los abogados de ambas partes para discutir algo que todavía no se sabe lo que era. De modo que durante todo el día y en los noticiarios de la noche, la prensa estuvo teorizando, batiendo teorías especulativas, sobre lo que acontecía tras puertas cerradas y en medio de un silencio inescrutable sobre el motivo de tanto “secreteo” y dilación.