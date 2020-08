¿Que quiénes vienen detrás de Charbonier?

Todo aquel que ha resbalado incurriendo en movidas turbias, sobre todo en la legislatura, tiene razones para ponerse a sudar y aflojarse el nudo de la corbata. El jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, y el agente especial a cargo del FBI en la isla, Rafael Riviere, “han llamado a la lucha”.

Otras veces se han dado ese tipo de llamados, pero este es muy especial. Han puesto demasiado énfasis en que quienes denuncien jugadas corruptas, serán tratados como héroes.

El que sepa algo, el que haya visto algo, el que haya guardado un papel, una nota, una fotografía; el que haya visto la llegada de una visita “extraña”, ahora está emplazado a contar lo que sabe o lo que sospecha, bien por teléfono o por internet. Los agentes se encargarán del resto.

Ya digo: una ofensiva, sin que le den más vueltas.

La Asamblea Legislativa ha sido un nido de intrigas, y además la finca privada de mucha gente que no ha sabido ganarse la vida de otra forma, ha contado con inmerecidos privilegios, y encima de eso ha visto un filón para beneficiarse de sobornos y regalos, y sobre todo mucha legislación sacada adelante al calor del billete.

Alguien, allá arriba —arriba geográficamente hablando—, habrá dicho: “Me limpian eso para poder ponerme a trabajar”. Y es lo que hacen, limpiando. El dinero de los contribuyentes estadounidenses, miles de millones que están llegando o van a llegar, quedará bajo la vigilancia estricta de las autoridades federales. ¿Qué aun así pueden producirse actos corruptos, contratos asignados a cambio de regalos o de cheques depositados en el exterior? (Fíjense que menciono “el exterior”). Pues sí. Sin embargo, será cada vez más arriesgado, todo el mundo debe desconfiar de todo el mundo. Esa legislatura, a partir de enero, tendrá que andar con pies de plomo. Hasta los ujieres pueden llevar confidencias al FBI. Serán bien recibidas. Los choferes. Los empleados que se encargan del mantenimiento. Yo sé que todos los legisladores cuentan con máquinas trituradoras de papel, en cada oficina una o dos, pero en un descuido, en una prisa, ya verán que algo cae.

Finalmente, María Milagros Charbonier no ha sido una representante cualquiera. Por el contrario, su puritanismo ha llegado a enfermarnos en demasiadas ocasiones. Sus lecciones de moral, sus ataques a la comunidad LBGTT, sus malsanas posturas respecto a la inclusión de la enseñanza de equidad de género en el currículo escolar.

Miren quién hablaba: la que presuntamente mandaba a su propio hijo a recoger el producto de la podredumbre. La que abominaba de las relaciones entre las personas del mismo sexo, cuando su esposo, que era del sexo “correcto” para sus estándares, ha sido señalado por el FBI como una especie de ladrón al mando.

Carlos “Johnny” Méndez, presidente de la Cámara de Representantes, mucho que ha protegido siempre a la hoy acusada, y lo menos que debe hacer es pedir perdón por eso. Decir que se avergüenza de ella.

Mucho que se ha aliado con ella en proyectos tan represivos y absurdos como aquella “Ley de Restauración de la Libertad Religiosa”, cuando lo que debió haber restaurado, o tratado de restaurar, era la decencia, que está muy maltrecha en la Cámara que él dirige.

No termina con esta mujer la marcha arrolladora hacia la neutralización de la Asamblea Legislativa. Su radio de acción será cada vez más limitado, al menos durante el próximo cuatrienio. Eso es lo que se han buscado. Incluso aquellos que no han caído en el jueguito de las corruptelas, deben lamentarse de no haber sido suficientemente enérgicos arremetiendo contra los fantasmas. Y lo sabían, no digo yo si todos lo sabían.

Se termina una etapa. Más vale que anden derechitos.