¿Quién debe ser la Procuradora de las Mujeres?

He conversado con muchas mujeres sobre la necesidad de revisar la misión de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). En momentos en que el gobernador Pedro Pierluisi enfrenta el gran reto de escoger a la mujer que tendrá la responsabilidad de dirigir la Oficina por los próximos años, esa revisión cobra gran importancia.

En los últimos meses hemos escuchado a mujeres y hombres opinar sobre quién, o qué tipo de mujer, debe ser nombrada. El gobernador pasó por la experiencia de que el Senado, llamado a evaluar y determinar si confirma o rechaza la designación, decidiera que su candidata no era “esa mujer”. Recientemente leí en los medios que se apresta a hacer otro nombramiento. Me preocupa.

No propongo enmiendas específicas a la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Pero, más allá de ofrecer servicios directos, la entidad debe realizar investigaciones que permitan entender mejor los problemas que las mujeres enfrentamos, y presentar alternativas para atajarlos. Además, debe establecer procesos que provean estadísticas confiables que ilustren los problemas.

La necesidad de estadísticas apropiadas incide en muchos de nuestros problemas sociales, como el maltrato de menores. Mi felicitación y agradecimiento al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) por crear y mantener actualizada la información sobre el Perfil del Maltrato de Menores en Puerto Rico. Siendo uno de los asuntos que atendí como secretaria de la Gobernación, sé que el IEPR es una entidad importante que no cuenta con los recursos que le permitirían hacer mejor trabajo. Con sus escasos recursos, en los últimos años ha asumido la responsabilidad de ofrecernos datos y estadísticas fiables.

El IEPR anunció su nueva sección Estadísticas de Feminicidios en su Plataforma de Estadísticas e Indicadores sobre Violencia de Género. Con frecuencia nos preguntamos: ¿cuántos feminicidios han ocurrido? Pues ahora estará más claro.

Agradezco que el IEPR nos recuerde que “es fundamental contar con información precisa y actualizada sobre la violencia de género para diseñar políticas efectivas que protejan a las mujeres y promuevan la inclusividad y equidad de género en nuestra sociedad”. Aunque hace el uso correcto, no sé si sabe que algunos le recriminarán el término “género”. Hay quien entiende que ese vocablo debe ser eliminado por completo de la ley de la OPM. Ante visiones tan limitadas como esta, me preocupa mucho quién será la próxima nominada.

Me pregunto qué criterios el gobernador utilizará para escoger a la designada para evitar otro rechazo. ¿Seleccionará a una mujer que no sea identificada como “rebelde”, para poder contar con los votos? ¿Será más importante nombrar a “alguien” aunque no sea la persona que mejor pueda asumir la responsabilidad de representarnos a las mujeres? Confío en que no.

Sé que la revisión de la OPM, aunque necesaria, crea mucha división y que el proceso podría complicarse con la cercanía de las elecciones. ¿Qué tal si lo trabajamos en el próximo cuatrienio?

Que quede claro: admiro y agradezco la labor titánica de quienes lograron la aprobación de la ley orgánica del 2001. Sin embargo, ha llegado el momento de asegurarnos de que la OPM se convierta y sea reconocida como la entidad experta en el estudio y la presentación de soluciones a los problemas que afectan a todas las mujeres en Puerto Rico, sin importar su edad, creencia religiosa y política, color, orientación sexual, identidad de género u otros factores.

¿Habrá una persona valiente que, al margen de la política partidista, asuma esa responsabilidad a principios del cuatrienio 2025-2028?

