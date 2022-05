Raphy Pina: el mensaje de una sentencia

Todos los días en los dos sistemas judiciales que convergen en Puerto Rico, por voz de los señores jueces y juezas se dictan sentencias, muchas de las cuales contemplan y aparejan la imposición de pena de cárcel. Son los procesos que se suceden cotidianamente en los tribunales, y con contadas excepciones, no se cubren por la prensa. Se trata de ciudadanos que no son conocidos por los medios noticiosos, sin alcance en redes sociales, muchos de escasos recursos económicos, en algunos casos sumariados por no poder prestar fianza, representados pro bono, por la Sociedad para Asistencia Legal o por el Defensor Público.