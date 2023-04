Réquiem por mi amigo Aníbal Díaz

El martes fuimos sorprendidos ante la inesperada partida del representante por el Distrito 29, Aníbal Díaz Collazo. Hijo del barrio Jájome en Cayey, dedicó una vida entera al servicio público, comenzando desde una joven edad en el Municipio que lo vio nacer, hasta posteriormente representarnos con amor y entrega desde la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Durante todo este caminar nunca le abrió la puerta al rencor, y gracias a esto pudo servir sin prejuicios a todo aquel que le pidió su ayuda.

Vivamos con la satisfacción que el representante Aníbal Díaz cumplió una vida con propósito, y eso es nunca morir, escribe Jesús Colón Rosado. (Ramon Tonito Zayas)

Son tantas las memorias que me aprietan al enterarme de su partida. Mi primera experiencia política fue junto a él. Con tan sólo 18 años me invitó a ser parte de su primera campaña primarista como representante de los pueblos de Cayey y Cidra. Gracias a esto, decenas de jóvenes se integraron en los procesos políticos y legislativos. Aníbal creía firmemente que los miembros de nuestra generación no debían ser meros espectadores. Este caminar me llevó a servir en la Legislatura Municipal de Cayey como Portavoz de la Mayoría e iniciar y culminar mis estudios en Derecho. Hoy, debemos consolarnos con su memoria.

Aníbal fue la definición en vida de un verdadero servidor público. Su carácter, convicción, pero sobre todas las cosas, empatía por las causas justas, le hacen recipiente del cariño y respeto que siempre le han conferido todas las delegaciones políticas de nuestro país.

Le pido al Todopoderoso que lo reciba con sus brazos abiertos, confiado en que nos volveremos a ver, abrazar y reír como lo hicimos por tantos años. A sus hijos, familia y amigos, vaya mi más sentido pésame. Vivamos con la satisfacción que el representante Aníbal Díaz cumplió una vida con propósito, y eso es nunca morir.

Mi querido amigo, descansa en paz.

